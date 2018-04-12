تعرف إلى أفضل 4 تطبيقات للهواتف الذكية في 2018

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منذ 39 دقيقة
الهواتف الذكية أصبحت الأكثر استخداما في القرن الواحد والعشرين

الهواتف الذكية أصبحت الأكثر استخداما في القرن الواحد والعشرين

كتب: وكالات

الهواتف الذكية أصبحت الأكثر استخداما في القرن الواحد والعشرين، وبخلاف التطبيقات المنتشرة مثل فيسبوك وإنستجرام أو واتسآب، هناك آلاف التطبيقات الأخرى الرائعة على متجر التطبيقات "جوجل بلاي"، والتي ذكرتها "الميرور" الإنجليزية، في تقريرها عن أفضل 4 تطبيقات للهواتف الذكية في 2018.

1- Pocket

يعتبر تطبيق "بوكت " (Pocket) من التطبيقات الضرورية لجمع المقالات المنشورة على صفحات الويب، إذ يمكن المستخدمين من حفظها عندما لا يكون لديهم اتصال بالشبكة، بحسب ما نقلته "سبوتنيك" عن الصحفية الإنجليزية.

يعمل التطبيق عبر العديد من الأجهزة ويتيح "نسخ" المقالات ومقاطع الفيديو أو المشاهدة في وقت لاحق عندما يتعذر الوصول إلى شبكة إنترنت قوية أو حتى شبكة "واي فاي"، ويمكن تحميل التطبيق من (هنا).

2- Replika

يستخدم تطبيق "ريببلك" (Replika) الذكاء الاصطناعي لتحويل هاتفك إلى صديق رقمي يتكلم ويتحدث.

ويطرح عليك التطبيق أسئلة، ويعتمد على ردودك بمرور الوقت، ويعتمد أيضا على تخصيص تفاعلات معينة لتتناسب مع شخصيتك، ويمكن تحميل التطبيق من (هنا).

3- Feedly

يتيح موقع "فيدلي" (Feedly) معرفة ما يحدث في الأخبار وكذلك جميع الموضوعات التي يهتم بها المستخدم، ويستخدم التطبيق موجز RSS من المواقع التي تختار الاشتراك فيها، كما يجعل من السهل للغاية العثور على مواقع جديدة، وحفظ ومشاركة المحتوى أو قراءة المقالات عبر الإنترنت، ويمكن تحميل التطبيق من (هنا).

4- Duolingo

يتوفر تطبيق "دوولينجو" (Duolingo) على الإنترنت منذ فترة، ويعد من أفضل طرق تعلم لغة جديدة بطريقة سهلة ومبسطة. يقدم التطبيق للمستخدمين مجموعة من المكافآت كعوامل جذب لإبقاء المستخدمين مهتمين بالتعلم. 

ويتوفر في التطبيق عدد كبير من اللغات للاختيار من بينها. يمكن تحميل التطبيق من (هنا).

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