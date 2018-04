تعرف إلى أفضل 4 تطبيقات للهواتف الذكية في 2018

الهواتف الذكية أصبحت الأكثر استخداما في القرن الواحد والعشرين، وبخلاف التطبيقات المنتشرة مثل فيسبوك وإنستجرام أو واتسآب، هناك آلاف التطبيقات الأخرى الرائعة على متجر التطبيقات "جوجل بلاي"، والتي ذكرتها "الميرور" الإنجليزية، في تقريرها عن أفضل 4 تطبيقات للهواتف الذكية في 2018.

1- Pocket

يعتبر تطبيق "بوكت " (Pocket) من التطبيقات الضرورية لجمع المقالات المنشورة على صفحات الويب، إذ يمكن المستخدمين من حفظها عندما لا يكون لديهم اتصال بالشبكة، بحسب ما نقلته "سبوتنيك" عن الصحفية الإنجليزية.

يعمل التطبيق عبر العديد من الأجهزة ويتيح "نسخ" المقالات ومقاطع الفيديو أو المشاهدة في وقت لاحق عندما يتعذر الوصول إلى شبكة إنترنت قوية أو حتى شبكة "واي فاي"، ويمكن تحميل التطبيق من (هنا).

2- Replika

يستخدم تطبيق "ريببلك" (Replika) الذكاء الاصطناعي لتحويل هاتفك إلى صديق رقمي يتكلم ويتحدث.

ويطرح عليك التطبيق أسئلة، ويعتمد على ردودك بمرور الوقت، ويعتمد أيضا على تخصيص تفاعلات معينة لتتناسب مع شخصيتك، ويمكن تحميل التطبيق من (هنا).

3- Feedly

يتيح موقع "فيدلي" (Feedly) معرفة ما يحدث في الأخبار وكذلك جميع الموضوعات التي يهتم بها المستخدم، ويستخدم التطبيق موجز RSS من المواقع التي تختار الاشتراك فيها، كما يجعل من السهل للغاية العثور على مواقع جديدة، وحفظ ومشاركة المحتوى أو قراءة المقالات عبر الإنترنت، ويمكن تحميل التطبيق من (هنا).

