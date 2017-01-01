مصارع روسي عالمي يقترح طريقة فعالة لإيقاف خطورة محمد صلاح

أصبح نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح حديث العالم أجمع، فلا تجد مجالا إلا ويتحدث أهله عن الفرعون المصري المتألق، وباتت الصحف الرياضية العالمية تتحدث يوميا عن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، ومنافسته لكبار لاعبي العالم وعلى رأسهم ميسي ورونالدو.

ومع اقتراب منافسات كأس العالم 2018، والتي سيلعب في محمد صلاح مع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم معه روسيا والسعودية وأوروجواي، تحدث البطل العالمي في الوزن الخفيف للفنون القتالية المختلطة الروسي، حبيب نورماجوميدوف، عن الطريقة التي يمكن فيها إيقاف الفرعون المصري المتألق محمد صلاح في كأس العالم.

وبحسب "سبوتنيك"، علق نورماوميدوف، مازحا على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بصورة للاعب المصري قائلا:"أعرف كيف يستطيع منتخبنا إيقافه.. ببساطة لا تعطوه فيزا".

وعلق الروسي على الصورة، قائلا: "مارادونا الجديد".

واحتفل محمد صلاح منذ أيام بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2017/2018، بالإضافة للأداء المذهل الذي قدمه في دوري الأبطال رفقة فريقه ليفربول، حيث ساهم بفوز فريقه الإنجليزي على نادي روما الإيطالي، بتسجيله لهدفين وصناعة مثلهما، الأمر الذي دفع العديد من عشاق الساحرة المستديرة وخبراء الكرة إلى كيل المديح للاعب المصري الذي ينتظرون منه أداء كبيرا في بطولة كأس العالم المقررة صيف العام الحالي في روسيا.