عطل مفاجئ في موقع "فيس بوك" داخل مصر

تعرض موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لعطل فني في مصر، حيث توقفت أداة "البحث" بشكل كامل، على الهواتف الذكية وعلى الحواسيب دون تحديد سبب معين للعطل.

ولم تعلن إدارة "فيس بوك" عن أسباب العطل أو حتى تشير إليه.