قرار صادم من واتساب.. هؤلاء لن يمكنهم استخدام التطبيق بعد الآن

قرر تطبيق واتساب عدم إتاحة خدمة التراسل الفوري إلا بعد بلوغ سن معينة، حيث سيصبح على مستخدمي التطبيق تأكيد أعمارهم قبل استخدام الخدمة.

وسيُطلب ابتداء من الشهر المقبل من المستخدمين الجدد والقدامى في أوروبا، تأكيد أعمارهم التي يجب أن لا تقل عن 16 عاما حتى يتيح لهم استخدام خدمة المراسلات الفورية، وهو ما يمثل صدمة لمراهقي أوروبا بحسب "دويتشه فيلا"، غير أنه ليس من الواضح كيف ستتمكن شركة واتسآب من التحقق من أعمار المستخدمين.

وحتى الآن كان يجب أن يكون عمر مستخدمي خدمة الرسائل الفورية 13 عامًا على الأقل.

وسيبقى الحد الأدنى لسن استخدام تطبيق واتسآب 13 عاما خارج أوروبا، أما الشركة الأم فيسبوك فقد نهجت طريقة أخرى، إذ تطلب من أحد آباء الأطفال البالغة أعمارهم مابين 13 و15 عاما الموافقة بالسماح لأطفالهم باستخدام الخدمة.

وأعلن واتسآب الذي وصل عدد مستخدميه إلى 1.5 مليار مستخدم في شهر يناير الماضي، إنه لن يطلب أي حقوق جديدة لجمع المعلومات الشخصية.