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طفل يتصل بالشرطة من أجل "واجب المدرسة"

طفل يتصل بالشرطة من أجل "واجب المدرسة"

طفل يتصل بالشرطة من أجل "واجب المدرسة"

منذ 32 دقيقة
طفل يتصل بالشرطة من أجل "واجب المدرسة"

طفل يتصل بالشرطة من أجل "واجب المدرسة"

كتب: وكالات

بعد شعوره باليأس من صعوبة فروضه المدرسية لم يجد تلميذ (10 أعوام) في ألمانيا سبيلاً سوى الاتصال بالشرطة. وقال متحدث باسم الشرطة في ولاية بادن فورتمبرغ، أمس: «سمعنا صوت طفل بدا غاضباً ومتذمراً، لكن الخط أُغلق قبل بدء الحديث».

وبحسب "البيان" الإماراتية، ذكر المتحدث أن الشرطة في مدينة بول خشيت أن يكون الأمر متعلقاً بحالة طارئة، ما جعلها تتحرّى عن عنوان الطفل عبر بيانات الاتصال الهاتفي.

وقال المتحدث: «تبين أن القيام بالفروض المدرسية أثار استياء ويأس الطفل لدرجة أنه لم ير سبيلاً آخر سوى إبلاغ الشرطة دون تردد».

ولم يذكر المتحدث نوعية الفروض المدرسية التي أثارت غضب الطفل.

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