الغيرة القاتلة.. شاب يقتل رجلا و4 فتيات بينهم صديقته بسبب ممارسة الجنس

دفعت الغيرة القاتلة شابا أسيويا لقتل رجل وأربع فتيات بينهم صديقته، بعد علمه بأنهم أجبروها على ممارسة الرذيلة في الإمارات.

وبحسب ما نشرته "البيان" الإماراتية، أقر «المتهم الأول» بجريمته أمام المحكمة، عازياً السبب، إلى أنه علاقة صداقة تجمعه مع المتهمة الثانية، وقال: في يوم الواقعة، كانت المتهمة الثانية برفقته أثناء توجهه إلى أحد المحال التجارية، لشراء بعض الأغراض، منها الفاكهة وسكين للتقطيع، ثم عادا إلى مكان العمل الذي تعمل فيه المتهمة، وهناك وجد المجني عليه الأول وباقي المجني عليهن.

وتوجهت المتهمة الثانية برفقة الفتيات الأربع إلى داخل إحدى الغرف، وبقي هو مع المجني عليه الأول وحدهما، حينها استفسر منه عما إذا كان قد مارس الرذيلة مع المتهمة الثانية من عدمه، فأجاب المجني عليه: نعم، فاستشاط غضباً وقتله.

وأضاف المتهم الأول: بعدها حضرت فتاتان من الجنسية الآسيوية (المجني عليهما الثانية والثالثة)، إلى المكان الذي قتل فيه المجني عليه الأول، فقمت على الفور بقتلهما أيضاً، مما كان في نفسي من غل تجاههما، لكونهما يسهلان للمتهمة الثانية الرذيلة، في أوقات عدم وجوده في الشقة، وتابع: حينها لم أشعر بنفسي، ولم أستطع تمالك أعصابي والسيطرة عليها، فتوجهت إلى المجني عليهما الرابعة والخامسة من الجنسية الآسيوية، وبادرت بقتلهن.