احذر من نظرة مديرك السيئة.. إذا غادرت العمل في الوقت المحدد

أصحاب العمل ينظرون "نظرة سيئة" للموظفين حين يغادرون في "الوقت المحدد"
وجدت نتائج دراسة حديثة أن ما يقرب من اثنين من أصل خمسة أشخاص يبقون في العمل لوقت متأخر، وفيما يبدو أنه نتيجة ثقافة تشجيعية يروجها رؤساء العمل.
وأوضح بحث أجراه موقع "totaljobs" أن واحدًا بين كل ثلاثة مديرين ينظرون إلى الموظفين الذين يغادرون العمل في الوقت المحدد "نظرة سيئة"، بحسب ما نقله موقع "سبوتنيك" عن صحيفة "ذا صن" البريطانية.
ووفقًا لدراسة استقصائية شملت ألف عامل و250 من المديرين، كان من بين الموظفين الذين من المرجح أن يعملوا لساعات إضافية العاملون في مجال تكنولوجيا المعلومات وموظفو الموارد البشرية والمحاسبون والمعلمون.
كما أن الموظفين الأصغر سنًا يميلون للعمل ساعات إضافية، إذ يشعر ثلاثة من بين كل خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 34 سنة بالقلق من مديريهم أو زملائهم الذين قد يعتقدون أنهم لا يعملون بجد إذا غادروا في الوقت المحدد.
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