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دراسة: المشروبات "الدايت" تصيب بالسمنة والسكر

منذ 18 دقيقة
دراسة: المشروبات "الدايت" غير صحية وتصيب بالسمنة والسكر

دراسة: المشروبات "الدايت" غير صحية وتصيب بالسمنة والسكر

كتب: مصطفى الصبري

توصلت دراسة جديدة إلى أن المشروبات الخالية من السكر "المشروبات الدايت"، ربما لا تكون أكثر صحة، ولها علاقة بالبدانة والإصابة بمرض السكري.

وتشير أبحاث سابقة إلى أن بدائل السكر، الخالية من السعرات الحرارية، تلحق الضرر بالأوعية الدموية، ما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي عرض نتائج الدراسة الحالية، قال قائد فريق البحث، الدكتور بريان هوفمان، من جامعة "ماركيت" الأمريكية: "كما هو الحال مع المكونات الغذائية الأخرى، أحب أن أقول للناس أن الاعتدال هو المفتاح إذا وجد المرء صعوبة في قطع شيء ما عن نظامهم الغذائي".

وأضاف أن "كل من السكر والمحليات الاصطناعية يحمل آثارًا سلبية، ويبدو أن كل من السكر والمُحليات الصناعية تظهر آثارًا سلبية مرتبطة بالبدانة والسكري، ولاحظنا أنه عند الاعتدال، الجسم يكون لديه آلية للتعامل مع السكر".

وتابع هوفمان: "لاحظنا أيضًا أن استبدال هذه السكريات بمُحليات صناعية غير حرارية، والتي تسمى المشروبات الدايت، تؤدي إلى تغييرات سلبية في التمثيل الغذائي للدهون والطاقة".

وأكد الدكتور هوفمان أن من يستهلك هذه المواد الغريبة بشكل مزمن، فإن خطر النتائج الصحية السلبية يزيد.

وتشير النتائج كذلك إلى أن "المشروبات الدايت" تؤدي إلى تراكم البوتاسيوم في الدم بمستويات عالية تؤذي الخلايا التي تبطن الأوعية.

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