بالفيديو| كلب يسقط من السماء على فتاة ليفقدها وعيها

كلب يسقط من السماء على فتاة يفقدها وعيها
وثّقت كاميرا مراقبة في مدينة جوانتشجوي، مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط كلب على فتاة في الشارع.
وأظهرت لقطات الفيديو المرأة عند مرورها في الشارع بهدوء، وفجأة يسقط الكلب من السماء عليها بشكل قوي، ما أدى لفقدانها الوعي على الفور، وهروب الكلب بسرعة، وفقًا لـ"سبوتنيك".
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