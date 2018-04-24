جماهير ليفربول تحتفل بصلاح على السوشيال ميديا

محمد صلاح
أقام مشجعو نادي ليفربول الإنجليزي، في إنجلترا، على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفالا رائعًا بمحمد صلاح، بعد الفوز الساحق على فريق "روما"، بنتيجة 5 أهداف مقابل هدفين.
وكتب أحد مشجعي "ليفربول" عبر حسابه على "فيس بوك، لصلاح،: "أهداف رائعة ولعب مدهش".
وقال آخر محتفلًا بصلاح: "الرجل الأسمر محمد صلاح". وأضاف آخر: "محمد صلاح الملك المصري ربح احترام الجميع"، وتابع ثالث: "يا له من أداء يا محمد صلاح، أعجز عن التعبير تمامًا".
ولم يتوقف الاحتفال عند الجماهير في إنجلترا، بل واصل نجوم كرة القدم في العالم الإحتفال على موقع التدوينات القصيرة، حيث غرد النجم فان بيرسي على "تويتر" ذاكرا صلاح، بعلامات شعل من النار.
وشارك أيضا الأسباني كارلوس بيول، لاعب نادي برشلونة السابق، وأشار لصلاح بعلامة التصفيق معبرا عن إعجابه بأداء صلاح.
وقاد النجم المصري محمد صلاح فريقه "ليفربول" لفوز عريض على ضيفه روما الإيطالي بنتيجة 5/ 2، اليوم، على ملعب "آنفيلد" في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
Salah=— Robin van Persie (@Persie_Official) April 24, 2018
April 24, 2018
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