آخر الأخبار

دراسة: المشروبات "الدايت" تصيب بالسمنة والسكر

دراسة: المشروبات "الدايت" تصيب بالسمنة والسكر

بالفيديو| كلب يسقط من السماء على فتاة ليفقدها وعيها

بالفيديو| كلب يسقط من السماء على فتاة ليفقدها وعيها

جماهير ليفربول تحتفل بصلاح على السوشيال ميديا

جماهير ليفربول تحتفل بصلاح على السوشيال ميديا

دراسة تكشف سببا جديدا للصداع

دراسة تكشف سببا جديدا للصداع

جماهير ليفربول تحتفل بصلاح على السوشيال ميديا

منذ 18 دقيقة
محمد صلاح

محمد صلاح

كتب: مصطفى الصبري

أقام مشجعو نادي ليفربول الإنجليزي، في إنجلترا، على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفالا رائعًا بمحمد صلاح، بعد الفوز الساحق على فريق "روما"، بنتيجة 5 أهداف مقابل هدفين.

وكتب أحد مشجعي "ليفربول" عبر حسابه على "فيس بوك، لصلاح،: "أهداف رائعة ولعب مدهش".

وقال آخر محتفلًا بصلاح: "الرجل الأسمر محمد صلاح". وأضاف آخر: "محمد صلاح الملك المصري ربح احترام الجميع"، وتابع ثالث: "يا له من أداء يا محمد صلاح، أعجز عن التعبير تمامًا".

ولم يتوقف الاحتفال عند الجماهير في إنجلترا، بل واصل نجوم كرة القدم في العالم الإحتفال على موقع التدوينات القصيرة، حيث غرد النجم فان بيرسي على "تويتر" ذاكرا صلاح، بعلامات شعل من النار.

وشارك أيضا الأسباني كارلوس بيول، لاعب نادي برشلونة السابق، وأشار لصلاح بعلامة التصفيق معبرا عن إعجابه بأداء صلاح.

وقاد النجم المصري محمد صلاح فريقه "ليفربول" لفوز عريض على ضيفه روما الإيطالي بنتيجة 5/ 2، اليوم، على ملعب "آنفيلد" في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

أخبار متعلقة

تحليل| لماذا تهتز شباك ليفربول بعد خروج محمد صلاح؟

تحليل| لماذا تهتز شباك ليفربول بعد خروج محمد صلاح؟

لقطة اليوم| ماذا يعني أن تكون لاعبًا كبيرًا أو «محمد صلاح»

لقطة اليوم| ماذا يعني أن تكون لاعبًا كبيرًا أو «محمد صلاح»

4 أهداف تفصل محمد صلاح عن رقم تاريخي مع ليفربول

4 أهداف تفصل محمد صلاح عن رقم تاريخي مع ليفربول

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

ابتكار معجون "سحري" يعيد بناء الأسنان

ابتكار معجون "سحري" يعيد بناء الأسنان

يطور علماء من جامعة واشنطن تحت إشراف البروفيسور محمد ساريكايا، معجون أسنان فريد بخصائص علاجية مميزة.

بالفيديو| كيف تعاقب الصين المشاة المخالفين لقوانين عبور الشارع؟

بالفيديو| كيف تعاقب الصين المشاة المخالفين لقوانين عبور الشارع؟

طورت مدينة هوانجشي الصينية جهازا يرش رذاذ الماء على المشاة عند محاولتهم عبور الطريق في الوقت غير المخصص لذلك.

صور| كوميديا محمد صلاح مع النجوم على "تويتر".. "أوعى يجيلك الملك"

صور| كوميديا محمد صلاح مع النجوم على "تويتر".. "أوعى يجيلك الملك"

حقق العديد من الألقاب، أصبح فخر العرب والعالم، واستطاع أن يكسر القواعد بتحطيم أرقام وإنجازات في وقت قصير، خاصة بعد انضمامه إلى ليفربول، ​ليصبح الفرعون المصري...

فيديو| حيوان "الكسلان" يصيب المارة بالملل أثناء انتظار عبور الطريق

فيديو| حيوان "الكسلان" يصيب المارة بالملل أثناء انتظار عبور الطريق

عانى سكان دولة كوستاريكا في أمريكا الوسطى، من أحد حيوانات "الكسلان"، وهو يحاول أن يعبر الطريق للاسترخاء على الجهة الأخرى.

بالفيديو| عروسان يقفزان في حمام سباحة.. "العروسة ماكنتش هتطلع"

بالفيديو| عروسان يقفزان في حمام سباحة.. "العروسة ماكنتش هتطلع"

بالفيديو| عروسان يقفزان في حمام سباحة.. "العروسة ماكنتش هتطلع"