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علماء يزرعون "دماغا" بشريا في الفئران

منذ 45 دقيقة
علماء يزرعون "دماغا" بشريا في الفئران.. تعرف على النتيجة؟

علماء يزرعون "دماغا" بشريا في الفئران.. تعرف على النتيجة؟

كتب: وكالات

أجرى علماء أحياء في الولايات المتحدة اختبار بزرع خلايا دماغ بشرية في رؤوس فئران لدراسة كيفية تغير سلوكها.

وذكر موقع "Nature Biotechnology" أن علماء الأحياء قاموا بإنماء خلايا الدماغ البشري في أنابيب الاختبار، إلى أن بلغت حجم حبة العدس، ومن ثم زرعت في رؤوس الفئران.

وأوضحت النتائج أن الخلايا حلت جزئيا مكان أدمغة الفئران، وتجذرت الخلايا العصبية في رؤوسها، وبدأت أيضا بالنمو. وبعد مضي 233 يوما، أصبحت تشبه دماغ طفل حديث الولادة من ناحية بنيتها ونضجها، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ولاحظ العلماء ان سلوك الفئران لم يتغير بعد حصولها على "الدماغ البشري" كثيرا. ففي البداية، كانت تجتاز اختبارات الذاكرة بشكل أفضل، ولكنها تراجعت في النهاية إلى المعايير الخاصة بها.

ووفقًا للعلماء، يمكن أن تحدث نتائج هذه الدراسة ثورة في مجال الطب التجديدي، حيث يمكن في المستقبل زراعة مثل هذه الخلايا في دماغ الإنسان أيضا.

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