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هل تفوق الروبوتات تعداد البشر على الأرض بعد 15 عاما؟

منذ 27 دقيقة
خبير مستقبلي يحذر: الروبوتات سوف تحكم الأرض عام 2033

خبير مستقبلي يحذر: الروبوتات سوف تحكم الأرض عام 2033

كتب: وكالات

توقع خبير في تكنولوجيا المعلومات،بأن يرتفع تعداد الروبوتات من 57 مليون إلى 9.4 مليار، خلال السنوات الثلاثين المقبلة.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الدكتور إيان بيرسون، الذي يعمل مهندسا ومخترعا وروائيا، ومتخصصا في توقع التطورات في مختلف قطاعات التكنولوجيا، بأن تعداد الروبوتات سيتفوق على البشر بحلول العام 2048.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن بيرسون، اعتمد في توقعاته على الزيادة السنوية التي تسجلها أعداد الروبوتات، والتي تحدث بمعدل الخمس كل عام.

وإن زاد معدل نمو الإقبال على الروبوتات بشكل أسرع من ذلك، يتوقع الدكتور إيان أن يتخطى تعدادها البشر في العام 2033.

وسبق أن حذر خبراء من التنامي المخيف في أعداد الروبوتات، وإمكانية استيلائها في المستقبل على الكثير من الوظائف، إذ توقع مارك كارني، محافظ بنك إنكلترا، أن يتم استبدال 15 مليون بريطاني، أي ما يقرب من نصف القوة العاملة في البلاد، البالغ عددها 31.8 ملايين، بالروبوتات خلال السنوات القليلة المقبلة.

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