سر احتفاء السعوديين بـ"محرز" رغم فوز محمد صلاح بـ"الأفضل في إنجلترا"؟

حالة من الترحيب والإشادة سيطرت على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، في السعودية، باللاعب الجزائري الدولي رياض محرز، نجم فريق ليستر سيتي الإنجليزي، منذ أمس الاثنين.

تزامن احتفاء عدد كبير من الشعب السعودي بـ"محرز"، بتتويج محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج)، وهي الجائزة التي توج بها الجزائري في موسم "2015-2016".

تشجيع السعوديون لمحرز أثار حفيظة الجماهير المصرية، الذين اعتبروا أن الأمر مرتبط بالنجم محمد صلاح، خاصة وأن المنتخب السعودي يتواجد في مجموعة واحدة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم المقبلة (روسيا 2018).

برنامج "أكشن يا دوري" السعودي، حسم حالة الجدل المثارة على مواقع التواصل، مؤكدًا أن سبب ترحيب الجمهور السعودي بالنجم الجزائري هو زيارته مركزًا للمعاقين في مكة المكرمة.

وقال خالد صالح، مدير مركز المعاقين لبرنامج أكشن يا دوري: "لم ندفع شيئًا للاعب لزيادة المركز الزيارة بدافع خيري منه ومن زميله بوجبا، كما أنهما تبنيا بعض الحالات في المركز ماديًا".

أضاف: "رياض محرز وبوجبا زارا المركز مجانًا وتبنيا علاج بعض الحالات.. بعض اللاعبين المحليين رفضوا زيارتنا والبعض الآخر طلب مقابلًا ماديًا".

وقال رياض محرز في تصريحات على هامش الزيارة: "مركز رعاية الأطفال ممتاز وأدعوا لهم بالتوفيق، وللمرضى الآطفال بالشفاء. سعيد بتواجدي مع الأطفال لمساعدتهم ومساندتهم وهذا واجبنا".

وتابع: "حضرت إلى السعودية لأداء العمرة، وزرت مركز الأطفال لأنهم بحاجة للدعم المعنوي".

أضاف: "إن شاء الله يقدم المنتخب السعودي مستوى جيدًا في مونديال روسيا، إنه أمر جيد كونهم متواجدين بالمونديال وأتمنى لهم التوفيق".

وكان نائب رئيس المجلس البلدي بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، فهد الروقي، أعلن أن السلطات السعودية قررت إهداء الفرعون المصري، محمد صلاح، قطعة أرض في منطقة مكة المكرمة نظير فوز الأخير بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي محرزًا 41 هدفًا، وصانعًا 13، في أول مواسمه مع "ليفربول" خلال 466 مباراة.