12 معلومة يجب أن تحذفها من حسابك على فيسبوك.. منها تاريخ ميلادك وهاتفك

أعادت فضيحة جمع وبيع معلومات عن مستخدمي موقع فيسبوك الحديث عن موضوع خصوصية المعلومات، التي يضعها كل شخص على حسابه الخاص في الموقع، يحسب "دويتشه فيلا".

ونشر موقع "الإندبندنت" البريطاني تقريرا حذر فيه من وضع 12 معلومة في حساب كل شخص على "فيسبوك" حتى لا يتعرض للقرصنة، وجاءت كالتالي:

1- تاريخ الميلاد

يشير موقع "الإندبندنت" إلى أن تاريخ الميلاد، مرتبط باسم وعنوان صاحب الحساب على "فيسبوك"، وهو ما قد يُساعد البعض على الوصول إلى الحساب المصرفي، والتفاصيل الشخصية لصاحب الحساب بسهولة.

2- رقم الهاتف

يوضح الموقع البريطاني أن وضع رقم الهاتف على حساب كل شخص على "فيسبوك"، يجمع بين جانبين أحدهما إيجابي والآخر سلبي، فالإيجابي هو استقبال ربما مكالمة من معجب (ة)، أما السلبي فهو التعرض للإزعاج من قبل شخص ما.

3- كثرة الأصدقاء

توصل روبن دنبار عالم النفس بجامعة "أوكسفورد" البريطانية المرموقة، إلى أن البشر يمكنهم الحفاظ على حوالي 150 علاقة، بينما تتجاوز حسابات بعض الأشخاص على "فيسبوك" آلاف الأشخاص، إذ يجب التخلص من الأشخاص غير الفاعلين على حساب كل شخص في "فيسبوك".

4- صور أطفالك وعائلتك

بحسب نفس المصدر، وضع صور لطفلك الصغير أو فرد من أفراد عائلتك على موقع التواصل الاجتماعي الأول من الأمور، التي يجب تفاديها أيضا.

5- تحديد مكان دراسة أولادك

يؤكد موقع "الإندبندنت" أن نشر المكان، الذي يدرس فيه أبناء صاحب الحساب على "فيسبوك"، قد يساعد المتحرشين جنسيا بالأطفال.

6- خدمة تحديد الموقع

التخلي عن هذه الخدمة يضمن لك الخصوصية، وعدم إتاحة معلومة إضافية للجميع ربما تعرضك بعد ذلك لمشكلات لست بحاجة إليها.

7- مديرك في العمل

تواجد مدير العمل ضمن قائمة الأصدقاء على "فيسبوك"، قد يكون نقطة في غير صالح صاحب الحساب، إذ يقرأ المدير تدوينات موظفه على موقع التواصل الاجتماعي هذا، والتي من المحتمل أن تتضمن عبارات شكوى ضد العمل.

8- تحديد مكان تواجدك

يوكد موقع "الإندبندنت" أن تحديد مكان صاحب الحساب على فيسبوك وخاصة المنزل، يمكن الجميع من معرفة عنوان المنزل، وهي مسألة قد تنتهي بمشكلات لا حصر لها.

9- توقيت العطلة

يفيد الموقع البريطاني أن المسافرين، الذين يتعرضون للسطو أثناء العطلة قد لا يحصلون على تعويضات من شركات التأمين، في حال ما إذا نشروا خطط عطلهم على حساباتهم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي.

10- الوضع الاجتماعي

إذ كنت في بداية علاقة عاطفية، فالأفضل عدم تغيير الحالة الاجتماعية من "أعزب" إلى "مرتبط"، بشكل سريع، فربما يضمن هذا الأمر أن تنهال عليك التهاني، لكن ما الوضع عندما تنتهي العلاقة سريعا وتضطر لتغيير الحالة الاجتماعية مجددا خلال فترة قصيرة؟

11- تفاصيل بطاقة الائتمان

جعل تفاصيل بطاقة الائتمان، تظهر بوضوح على حساب شخص ما في "فيسبوك"، ليس بالفكرة الصائبة على الإطلاق، فالمخاطر هنا لا حصر لها.

12- صورة جواز السفر

يؤكد نفس المصدر على ضرورة عدم نشر صورة تتضمن معلومات عن جواز سفر شخص ما في رحلة قام بها، لأن ذلك يتضمن معلومات شخصية قد تضر بصاحب الجواز.