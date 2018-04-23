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جون سينا يحتفل بعيد ميلاده الـ41 ويرفع الأثقال: "متخليش حاجة توقفك"

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جون سينا يحتفل بعيد ميلاده الـ41 ويرفع الأثقال: "متخليش حاجة توقفك"

منذ 25 دقيقة
جون سينا

جون سينا

كتب: محمد رمضان

احتفل نجم المصارعة الحرة جون سينا بعيد ميلاده الـ41 على طريقته الخاصة، فلم يطفئ الشموع داخل الكعكة ولم يقف ليتلقَ الهدايا من الأصدقاء، بل رفع الأثقال محافظا على ليقاته وبنيانه القوي.

ونشر سينا فيديو له عبر "تويتر" وهو يرفع الأثقال قائلا: "41 عاما، أثقال وزنها 160 كيلوجراما، لا تدع العمر يؤثر على مجهودك".

ومنذ أيام انفصل جون سينا عن خطيبته المصارعة نيكي بيلا، ذات الـ34 عاما، بعد قصة حب استمرت 6 أعوام، بسبب خلافات بينهما حول إنجاب الأطفال، فهو لا يريد ذلك بعكس رغبتها.

وفي عالم المصارعة يحفل تاريخ جون سينا بالإنجازات، فهو بطل العالم 16 مرة منذ أن انضم إلى WWE عام 2002، وآخر حزام فاز به كان في يناير 2017.

 

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