بالفيديو| عروسان يقفزان في حمام سباحة.. "العروسة ماكنتش هتطلع"

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منذ 52 دقيقة
حفل زفاف كاد ينتهي بكارثة.. "العروسة غرقت من العريس"

حفل زفاف كاد ينتهي بكارثة.. "العروسة غرقت من العريس"

كتب: رامي الجزيري

تداول المستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعروسين قررا فعل شيء مختلف احتفالا بقرانهما ولكن كاد أن يؤدي إلى كارثة حقيقية.

وأظهرت لقطات المقطع المصور العروسان وهما يمسكان بيد بعضهما البعض ويستعدان للقفز في حمام السباحة وسط تشجيع المعازيم.

وبالفعل قفزا إلى حمام السباحة ولكن ما حدث بعد ذلك لم يكن متوقعا خاصة بعد تعرض العروس للغرق، ومن الواضح أن فستان الزفاف الخاص بها كان ثقيل جدًا بعد أن ابتل بالمياه ولم تستطيع السباحة به، ولكن مد لها أحد المدعوين يد العون بعصا أنقذتها من الغرق خاصة وأن العريس لم يكن باستطاعته سحبها خارج المياه.

وكاد الزفاف الذي لم يتم ذكر المكان الذي أقيم به أن يتحول إلى مأساة حقيقية بغرق العروس وتحول الفرح إلى حزن كبير.

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