بعد 6 سنوات.. صلاح يرد على "عباس" بـ19 جائزة مقابل 6 بطولات فقط للزمالك

استعادت الجماهير المصرية تصريحات ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، بشأن النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عقب فوز الأخير بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، ليضيف إنجازًا فرديًا جديدًا إلى تاريخه الاحترافي.

حينما كان محمد صلاح يلعب بقميص المقاولون العرب، رفض عباس التعاقد مع اللاعب بداعي أنه لم يكن مؤهلا بعد لارتداء قميص الفريق الأبيض.

وقال عباس حينها: "صلاح لاعب يحتاج لكثير من العمل، لكنه لاعب كبير، أما ما يعجبني حقا هو محمد النني".

بعد تصريحات رئيس الزمالك الأسبق، انطلق محمد صلاح نحو الاحتراف الخارجي، عبر بوابة فريق بازل السويسري، ليبدأ رحلته مع الإنجازات والألقاب الفردية، بداية من عام 2012.

ما بين رفض الزمالك التعاقد مع "أبومكة"، وبداية احترافه في أوروبا، لم يحقق النادي الأبيض سوى 6 بطولات كروية فقط، على مدار السنوات الست الأخيرة، كانت عبارة عن 4 بطولات كأس مصر، أعوام "2013، 2014، 2015، 2016"، وبطولة الدوري المصري عام 2015، إلى جانب بطولة كأس مصر في 2017.

على الجانب الآخر، بات دولاب إنجازات محمد صلاح الفردية، تفوق هذا العدد بحوالي 3 أضعاف، حيث حقق "الملك المصري"، كما تود جماهير ليفربول تسميته، 19 جائزة حتى الآن، وتنتظره المزيد من الألقاب.

أول مناسبات وقوف صلاح على منصات التتويج حينما فاز بجائزة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كأفضل لاعب صاعد في إفريقيا عام 2012.

في عام 2013، فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري السويسري، عقب تتويجه ببطولة الدوري السويسري مع بازل موسم 2012/ 2013، ثم تكرر الفوز بلقب الدوري في موسم 2013 - 2014.

في ديسمبر 2016 حصل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وروما الإيطالي، على جائزة أفضل لاعب عربي، خلال حفل "جلوب سوكر"، الذي أقيم في دبي.

وفي يونيو 2017، فاز الدولي المصري محمد صلاح، جناح فريق روما الإيطالي، بجائزة أفضل أداء فردي ضمن صفوف الفريق خلال هذا الموسم، بعد تألقه في مباراة روما وبولونيا، وتسجيله 3 أهداف "هاتريك".

بينما حصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، من منافسات دور المجموعات.

وعاد صلاح للفوز بالجائزة ذاتها، ولكن كأفضل لاعب في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، بدور المجموعات، عبر الاستفتاء الرسمي الذى طرحه الأتحاد الاوروبى لكرة القدم "اليويفا" عبر موقعه.

افتتح صلاح العام الجاري بالحصول على جائزة "الأسد الذهبي" لعام 2017، في يوم 2 يناير، والتي تمنح لأفضل لاعب في إفريقيا من جانب جريدة "المنتخب" المغربية، وحصل محمد صلاح على 297 نقطة ليتصدر الاستفتاء الذى شارك فيه العديد من الإعلاميين بمختلف وسائل الأعلام الإفريقية والدولية، متفوقًا على السنغالي ساديو ماني، والجابوني إيميريك بيبر أوباميانج.

واصل صلاح تألقه ليحقق إنجازًا فريدًا بالفوز بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لأفضل لاعب كرة قدم إفريقي في 2017.

في 5 يناير، فاز صلاح بجائزة الاتحاد الإفريقي لأفضل لاعب في القارة، كأول لاعب مصري يحصل عليها، بعد منافسة مع زميله في الفريق ساديو ماني من السنغال، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج لاعب بوروسيا دورتموند، نتيجة قيادته منتخب مصر للصعود لكأس العالم بعد غياب 27 عامًا، والصعود لنهائي كأس أمم أفريقيا.

وفي الموسم الحالي ببطولة الدوري الإنجليزي، فاز محمد صلاح بجائزة لاعب الشهر في البريميرليج 3 مرات بأشهر نوفمبر وفبراير ومارس، بالإضافة إلى جائزة هدف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا في مباريات إياب ربع النهائي، بجانب الفوز بلاعب الشهر في الريدز 5 مرات.

وكانت آخر جوائز محمد صلاح، حتى الآن، التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، خلال الموسم الجاري، متفوقًا على كل من هاري كين، مهاجم توتنهام، و كيفين دي بروين، مهاجم مانشستر سيتي.