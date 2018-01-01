4 أيام إجازة هذا الأسبوع.. "البداية من الأربعاء"

يضرب قطاع كبير من المصريين، نهاية هذا الأسبوع موعدا مع "الأنتخة"، من خلال الحصول على 4 أيام إجازة بينهم يوم بـ"الفهلوة" المعتادة من الشعب المصري.

وتبدأ الإجازة الأربعاء المقبل 25 أبريل، عيد تحرير سيناء، ثم يعقبه يومي الجمعة والسبت، عطلة نهاية الأسبوع في غالبية المصالح الحكومية والخاصة.

ومن المتوقع حصول عدد كبير من العاملين في القطاعات المختلفة على يوم الخميس، "إجازة بالفهلوة"، حتى لا تنقطع إجازة الثلاثة أيام الأخرى لتصبح الإجازة 4 أيام.

وسيكون هناك عددًا من أيام الإجازات الأخرى في باقي أشهر العام، ستأتي على النحو التالي:

- الثلاثاء 1 مايو 2018: يوم العمال.

- الخميس 14 يونيو 2018: وقفة عيد الفطر المبارك 1439 هـ.

- الجمعة 15 – الاحد 17 يونيو 2018: عيد الفطر المبارك 1439 هـ.

- الاثنين 18 يونيو 2018: عيد الجلاء.

- السبت 30 يونيو 2018: الاحتفال بثورة 30 يونيو.

- الاثنين 23 يوليو 2018: الاحتفال بثورة يوليو 1952.

- الثلاثاء 21 أغسطس 2018: وقفة عيد الأضحى المبارك 1439 هـ.

- الأربعاء 22 – السبت 25 أغسطس 2018: عيد الأضحى المبارك 1439 هـ.

- الأربعاء 12 سبتمبر 2018: عيد رأس السنة الهجرية 1440 هـ.

- السبت 6 أكتوبر 2018: يوم القوات المسلحة احتفالا بنصر أكتوبر 73.

- الأربعاء 21 نوفمبر 2018: المولد النبوي الشريف.