"من 71 لـ80 في الدقيقة تعني الوفاة المبكرة".. ضربات قلبك تنبئك بعمرك

كشف علماء دنماركيون عن العلاقة بين عدد نبضات القلب وطول العمر، من خلال أجراء دراسة استمرت 16 عاما.

ووفقًا لما نقلته "روسيا اليوم" عن صحيفة "تلجراف"، فإنه شارك في هذه الدراسة، 2798 متطوعا، من بينهم 1082 فارقوا الحياة خلال فترة الدراسة.

وما أثار انتباه العلماء بعد تحليل البيانات الخاصة بالحالة الصحية للمشاركين، هو مؤشر النبض، وتمكنوا من خلاله تأكيد ارتباط متوسط طول العمر بصورة ما بإيقاع القلب.

وصرح الباحثون بأنه "إذا كان النبض من 71 إلى 80 ضربة في الدقيقة، فإن خطر الوفاة المبكرة يزداد بنسبة 51%. وإذا كان من 81 إلى 90 فإن خطر الوفاة يتضاعف، حتى إذا كان مستوى الكوليسترول والسكر في الدم طبيعيا".