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بالفيديو| إيهاب توفيق يرد على شائعات دمار الأرض: "العالم ما انتهاش"

منذ 23 دقيقة
إيهاب توفيق

إيهاب توفيق

كتب: منة العشماوي

كل فترة تنتشر أنباء عن تحديد موعد نهاية العالم، وكان الخبر الأخير منذ أسابيع، حيث ذكر العديد من الصحف والمواقع الخبرية، أن اليوم، الموافق 23 أبريل، سيتسبب الكوكب المزعوم "نيبيرو" في تدمير كوكب الأرض وإبادة البشرية، وهو ما لم يحدث بالطبع.

الفنان إيهاب أطلق أغنية "العالم ما انتهاش" منذ سنوات، وكأنه يرد بها على مروجي شائعات نهاية العالم كل سنة، حيث تغنى بها فدخلت على قلوب المحبين وأثلجت صدورهم، ولا زالت تلك الجملة تطمئن القلوب، فالعالم لم ولن ينتهى، سواء عندما ترك إيهاب توفيق حبيبته وأكد لها أنه "العالم ما انتهاش في يوم ما ودعونا"، وترجى عينيه، "وأمانة يا عين بلاش تبكي عاللي بعونا"، وعند إعلان نهاية الأرض والتي لم تحدث في اليوم المحدد.

وتستكمل الأغنية متحدثة عن الظاهرة الفلكية التي لم تحدث، "وحرام حرام حرام، حرام تنزل دموعنا، على ناس طفوا شموعنا"، فكل فترة تنتشر أخبار ونبؤات من أشخاص أن العالم سينتهي قريبا، ولكن مطلع الأغنية يعود مرة أخرى ليطمئن الجميع، "العالم ما انتهاش"، ورغم أنه لا يعلم أحد ميعاد نهاية العالم أو يوم القيامة، لا زالت هذه الأنباء لا تتوقف، وعلى جانب آخر تعلم الحبيب من جرحه "من جرحي خلاص هاتعلم ولا هاشكي فى يوم واتظلم وهادوس على قلبي واعلم قلبي ازاى ينسى ويرتاح".

أغنية "العالم منتهاش" إنتاج عام 1999 من ألبوم "سحراني"، وهي تأليف فوزي إبراهيم وتلحين صلاح الشرنوبي وتوزيع أشرف عبده.

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