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حليمة بولند توضح حقيقة الفيديو "المخل بالآداب العامة" في السعودية

حليمة بولند توضح حقيقة الفيديو "المخل بالآداب العامة" في السعودية

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حليمة بولند توضح حقيقة الفيديو "المخل بالآداب العامة" في السعودية

منذ 13 دقيقة
حليمة بولند

حليمة بولند

كتب: وكالات

قالت الإعلامية الكويتية حليمة بولند إنها ستقاضي كل من يسيء لها، على خلفية الضجة الكبرى التي أثارها الفيديو "المخل بالآداب العامة" الذي نشرته في نادي نسائي بالسعودية.

وأوضحت بولند، في تسجيل صوتي، السبت، أنها ذهبت إلى النادي السعودي "بالشيلة والعباية"، وأن الإدارة طلبت منها تصوير بطلة تونس للبوكسينج، التي تعمل كمدربة في النادي النسائي البحت، بحسب "روسيا اليوم".

وأكدت على أنها غير مسؤولة عن الإعلان الترويجي الذي نشرته، كغيره من الإعلانات التي تقوم بها.

كما علقت على الهجوم الذي طالها من قبل مغردين بشأن كونها الوجه الإعلاني الذي تم اختياره لإحدى حملات الترويج لقيادة المرأة في السعودية، قائلة إنها مستعدة للتنازل عن العرض لأي سعودية مؤهلة للقيام بهذا العمل، منوهة إلى أن عشقها للمملكة هو الذي دفعها لقبول العرض.

وفي وقت سابق، أصدرت الهيئة العامة للرياضة في السعودية برئاسة تركي آل الشيخ، قرارا بسحب ترخيص النادي النسائي بعد مقطع فيديو متداول للمركز، احتوى على مشاهد اعتبرها مغردون "مخلة بالآداب"، إلى جانب استبعاد المدربة التونسية بصورة فورية.

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