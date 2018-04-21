حليمة بولند توضح حقيقة الفيديو "المخل بالآداب العامة" في السعودية

قالت الإعلامية الكويتية حليمة بولند إنها ستقاضي كل من يسيء لها، على خلفية الضجة الكبرى التي أثارها الفيديو "المخل بالآداب العامة" الذي نشرته في نادي نسائي بالسعودية.

وأوضحت بولند، في تسجيل صوتي، السبت، أنها ذهبت إلى النادي السعودي "بالشيلة والعباية"، وأن الإدارة طلبت منها تصوير بطلة تونس للبوكسينج، التي تعمل كمدربة في النادي النسائي البحت، بحسب "روسيا اليوم".

وأكدت على أنها غير مسؤولة عن الإعلان الترويجي الذي نشرته، كغيره من الإعلانات التي تقوم بها.

حليمة بولند تعلق: ذهبت إلى النادي «بالشيلة والعباية» .. وانا لست مسؤولة عن إعلان ترويجي لأنه كان بطلب من الإدارة. pic.twitter.com/U2D3ifhubI — المجلس (@Almajlliss) April 21, 2018

كما علقت على الهجوم الذي طالها من قبل مغردين بشأن كونها الوجه الإعلاني الذي تم اختياره لإحدى حملات الترويج لقيادة المرأة في السعودية، قائلة إنها مستعدة للتنازل عن العرض لأي سعودية مؤهلة للقيام بهذا العمل، منوهة إلى أن عشقها للمملكة هو الذي دفعها لقبول العرض.

وفي وقت سابق، أصدرت الهيئة العامة للرياضة في السعودية برئاسة تركي آل الشيخ، قرارا بسحب ترخيص النادي النسائي بعد مقطع فيديو متداول للمركز، احتوى على مشاهد اعتبرها مغردون "مخلة بالآداب"، إلى جانب استبعاد المدربة التونسية بصورة فورية.