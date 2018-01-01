صور| طفل حفل "أفضل لاعب" في الدوري الإنجليزي.. "تتمزق بشرته عند لمسها"

استضاف حفل إعلان جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، الشاب البريطاني معين يونس، البالغ من العمر 18 عامًا.

تم منح الطفل معين يونس جائزة المشجع المميز، من رابطة الاندية الإنجليزية المحترفة، وذلك خلال الحفل الجاري في العاصمة لندن.

عندما سئل عن الشخص الذي يرغب بلقائه داخل القاعة، فأجاب إنه يتمنى مقابلة النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

الشاب البريطاني، أصيب بمرض وراثي نادر ينتج عنه تقشر الجلد بسهولة بمجرد لمسه، ما يسبب له آلاماً مبرحة.

وجاء تشخيص الأطباء بأن "معين"، أصيب بمرض انحلال البشرة الفقاعي، ويخضع يومياً لعلاج مؤلم لمدة 5 ساعات، وشكل سفره إلى النمسا للمشاركة في تجربة سريرية، الأمل الوحيد في أن يعيش حياة طبيعية، بحسب ما نقله "موقع 24" عن صحيفة ديلي ستار البريطانية.

وصرحت شافيا والدة معين: "لا يستطيع ابني النوم على ظهره، لعدم وجود جلد في هذه المنطقة، وفي حال تمكن من الحصول على العلاج، ستتاح له فرصة النوم بشكل طبيعي، لكننا لا نستطيع أن نحزم حقائبنا ونسافر إلى النمسا، قبل أن نتمكن من جمع الأموال اللازمة لذلك".

وأضافت: "يتناول مسكنات الألم بشكل دائم، بالإضافة إلى نقع جسمه لمدة 90 دقيقة، وتحتاج عملية العلاج أكثر من 6 ساعات في بعض الأحيان، اعتماداً على حالة الجلد في ذلك اليوم، وهذا يسبب له الكثير من الألم، وفي بعض الأحيان أخرج من الغرفة وأغلق الباب، فالأمر يفوق قدرتي على التحمل كأم".

وحين يشتد الألم على معين، يفرغ كامل غضبه على والديه ومقدمي الرعاية، ويتلفظ بعبارات لوم لوالدته من قبل "لماذا أحضرتيني إلى هذا العالم".

وتعمل الأسرة على جمع التبرعات اللازمة، لنقل معين إلى النمسا للعلاج، حيث تمكنت الصفحة التي تم إنشاؤها خصيصاً لهذا الغرض على الإنترنت، من جمع مبلغ 17 ألف جنيه استرليني "24 ألف دولار"، في حين تبرع نادي أستون فيلا الإنجليزي بمبلغ 20 ألف جنيه "34 ألف دولار".

وتضم القائمة النهائية للمرشحين على جائزة أفضل لاعب 6 لاعبين، على رأسهم محمد صلاح، ومعه كل من هاري كين، مهاجم توتنهام، وثلاثة لاعبين من مانشستر سيتي، هم كيفين دي بروين، وديفيد سيلفا، وليروي ساني، وديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد.