بعد "الأفضل في بريميرليج".. ألقاب أخرى تنتظر محمد صلاح خلال 2018

يقدم محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول، موسمًا مميزًا رفقة فريقه، في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو ما جعل رابطة اللاعبين المحترفين تمنحه جائزة "أفضل لاعب" في الدوري الإنجليزي.

موسم صلاح المميز قاده من قبل للفوز بجائزتي هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، كأحسن لاعب في القارة السمراء.

وباتت جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، هي ثالث جائزة رسمية كبرى تُمنح للفرعون المصري محمد صلاح، وهذا لا يعني أن مسيرة صلاح على منصات التتويج توقفت عند هذا الحد، خلال الموسم الجاري، ولكنها تُعد حافزًا له نحو التتويج بالمزيد من الجوائز سواء الفردية أو الجماعية رفقة فريقه ليفربول.

من بين الألقاب المحتمل أن يفوز بها محمد صلاح، هي جائزة هداف الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر "مو" سباق هداف الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفًا، وبفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير.

الجائزة الثانية القريب منها "أبو مكة" هي جائزة "الحذاء الذهبي"، والتي يتوج بها اللاعب صاحب الأهداف الأكثر في الدوريات الخمس الكبرى، لاسيما مع تصدره لسباق الهدافين حتى الآن برصيد 31 هدفًا، وبفارق هدفين عن أقرب منافسيه تشيرو إيموبيلي، لاعب لاتسيو الإيطالي، وليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، واللذان يمتلكان 29 هدفًا في جعبتهما.

لقب آخر يسعى محمد صلاح إلى تحقيقه هذا الموسم، وهو قيادة ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث تأهل الفريق للدور نصف النهائي للبطولة، وسيواجه "الريدز" نظيره روما الإيطالي في هذا الدور، وستكون المباراة الأولى يوم الثلاثاء المقبل.

حال فوز ليفربول بلقب دوري الأبطال، الغائب عنهم منذ سنوات طويلة، ستكون دافعة قوية نحو ترشيح محمد صلاح للمنافسة على جائزة "بالون دور"، التي تُمنح لأفضل لاعب في العالم، والمسيطر عليها طوال 10 سنوات الثنائي ميسي وكريستيانو رونالدو.