بالفيديو| مذيعة تصنع مخدر "الاستروكس" على الهواء

واصلت المذيعة منال أغا، مقدمة البرامج على قناة "الحدث اليوم" في إثارة الجدل عبر برنامجها، حيث اعتادت الخروج على الهواء بإطلالات مختلفة، للتعليق على الحوادث الجارية.

في إحدى حلقاتها خلال الأسبوع الماضي، قررت "أغا"، تحويل الاستديو الخاص بها إلى معمل لتحضير مخدر الاستروكس.

وقالت منال أغا في مقدمة البرنامج: "أهلا بيكم في معمل برنامج مع منال أغا، النهاردة هنحضر مع بعض مخدر الاستروكس".

استعرضت "أغا" الأدوات التي من المفترض أن تُحضر من خلالها المخدر المثير للجدل خلال الفترة الأخيرة، حيث قالت: "معانا عُشب البردقوش، وسائل أحمر وأصفر وأزرق، ومبيد حشري، وأتروبين".

وواصلت المذيعة حديثها لتوضيح كيفية صناعة المخدر.