"اختار الإجابة الخاطئة".. طفل يرفض هزيمة الأهلي في الواجب المدرسي

لا يقبل مشجعو النادي الأهلي بأقل من الفوز، ولا يعرفون مرارة الهزيمة إلا قليلًا، وهذا يظهر جليًا، ليس فقط بالنسبة للمشجعين الكبار، ولكن أيضًا للصغار.

أدهم سامح، طفل في الصف الثالث الإبتدائي بمدرسة "كامبريدج" في التجمع الخامس، لا يظن أن الأهلي يخسر أبدًا، حتى لو كان هذا في أسئلة ضمن واجباته المدرسية.

في منهج الصاف الثالث الابتدائي، الذي يدرسه أدهم، يوجد درس عن الاحتمالات، وفي هذا الدرس يتعلم التلاميذ أن هناك 3 احتمالات وهي "ممكن ، وغير ممكن، وأكيد".

وفي أسئلة التطبيق على تلك القاعدة، يوجد سؤال عن احتمال فوز النادي الأهلي في مباراته القادمة، والجواب المنطقي أنه يمكن أن يفوز، ولكن أدهم، وبالرغم من معرفته للإجابة الصحيحة، رفض أن يقول ممكن، وأصر أن تكون الإجابة "أكيد".

وفي مكالمة هاتفية مع "الوطن"، قالت هدى، والدة الطفل أدهم: "بنحل الواجب أنا وأدهم، وأما وصلنا للسؤال دا أدهم أصر إن الإجابة تكون أكيد الأهلي هيفوز".

وأضافت: "بدأت مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري وأدهم بيكتب الواجب، فأدهم قالي يلا نتفرج على الماتش، فرديت نخلص الواجب الأول، قال لي عشان أثبت لك بس، وبالفعل الأهلي كسب 2/ 1، فأدهم قالي شوفتي".

وذكرت والدة أدهم أنه لا ينتمي للنادي الأهلي بالتشجيع فقط، ولكن باللعب في صفوفه أيضًا، فأدهم ينتمي لأكاديمية الأهلي لتعليم كرة القدم.