مجدي عبدالغني مع محمد صلاح قبل حفل "الأفضل": "مش سايبه يفرح لوحده"

نشر مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، صورة له مع محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، قبل دقائق من بدء حفل الإعلان عن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليج).

ويقام الحفل، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، في نسخته الخامسة والأربعين بـ"جروسفينور هاوس هوتيل"، في لندن.

وتداول عدد من مستخدمي موقع التواصل "فيسبوك"، الصورة مصطحبة بتعليقات ساخرة، كان أبرزها: "مش سايبوا يفرح لوحده".

ويختار لاعبو 92 ناديًا "الدوري الإنجليزي والدوريات الثلاث التالية" أفضل لاعب وأفضل تشكيل في الموسم، ولا يحق لأي لاعب اختيار نفسه أو لاعب من فريقه.

وتضم القائمة النهائية للمرشحين على جائزة أفضل لاعب 6 لاعبين، على رأسهم محمد صلاح، ومعه كل من هاري كين، مهاجم توتنهام، وثلاثة لاعبين من مانشستر سيتي، هم كيفين دي بروين، وديفيد سيلفا، وليروي ساني، وديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد.