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بالصور| أول ظهور لمحمد صلاح قبل حفل الأفضل في "بريميرليج"

منذ 51 دقيقة
محمد صلاح

محمد صلاح

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

نشر محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، صورة تجمع بوكيل أعماله رامي عباس، قبل ساعة من انطلاق حفل توزيع جوائز "الأفضل" في الدوري الإنجليزي، عبر حسابه بموقع "تويتر".

وقال صلاح في التغريدة: "مستعدان للحفل".

ويقام الحفل، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، في نسخته الخامسة والأربعين بـ"جروسفينور هاوس هوتيل"، في لندن.

ويختار لاعبو 92 ناديًا "الدوري الإنجليزي والدوريات الثلاث التالية" أفضل لاعب وأفضل تشكيل في الموسم، ولا يحق لأي لاعب اختيار نفسه أو لاعب من فريقه.

وتضم القائمة النهائية للمرشحين على جائزة أفضل لاعب 6 لاعبين، على رأسهم محمد صلاح، ومعه كل من هاري كين، مهاجم توتنهام، وثلاثة لاعبين من مانشستر سيتي، هم كيفين دي بروين، وديفيد سيلفا، وليروي ساني، وديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد.

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