نصائح أصحاب المليارات: 4 طرق لادخار الأموال

يحلم كل منا بامتلاك الأموال الكثيرة في سن صغيرة، لكي يكون هناك متسع من الوقت لتحقيق الأحلام، والاستمتاع بالحياة، لذلك يبدأ كل فرد في البحث عن فرصة عمل تقوده نحو ذلك.

وللوصول إلى أفضل الطرق في عالم تحقيق الأموال، قدم موقع مجلة "Reader's Digest" الأمريكية، نصائح وحيل لادخار المال من رجال حققوا مليارات الدولارات بأنفسهم.

لا للميزانية

يوصي ديفيد باتش، مؤسس موقع مؤلف كتاب "SMART COUPLES FINISH RICH" وأحد كتاب "نيويورك تايمز"، بتجاهل إعداد ميزانية. ويقول: "أنت مشغول للغاية، و ستصاب بالإحباط والفشل، فبدلا من إعداد ميزانية، قم بـ"أتمتة" (تحويل كل شيئ إلى أتوماتيكي) حياتك المالية، فعندما تكون تلقائية، لا يمكنك الفشل".

ويشمل ذلك إيداع الراتب الخاص بك تلقائيا في مصرف، ويوصي أيضا بأتمتة جميع الفواتير، بما في ذلك أقساط السيارة وأقساط الرهن العقاري وفواتير بطاقات الائتمان.

لا تقرض المال للأصدقاء أو العائلة

لا ينبغي أن يقاس حب العائلة والأصدقاء بمدى كرمك، لكن في بعض الأحيان يكون ذلك بالضبط ما يحدث، وإذا لم تقرض المال يكون هناك توتر في العلاقة، وإذا قمت بذلك، قد لا تحصل على المال مرة أخرى وستجد نفسك مستاء من كل ذلك.

يقول باتش: "سوف تفقد كل من صديقك والمال، عليك أن تعلم أنت لست بنكا".

وإذا كنت مضطرا إلى إقراض المال إلى شخص قريب أو عزيز، فتأكد ألا يكون القرض مفتوحا، وأن يكون هناك جدول زمني للسداد.

أنفق بذكاء

درس توم كورلي، وهو خبير في تكوين الثروات، فكرة الإنفاق الذكي من خلال دراسة عاداته ، وتوصل إلى أن هناك استراتيجيات محددة يمكن أن تضمن لك الإنفاق الذكي.

1- شراء جملة: "إذا تم القيام به بشكل صحيح، وفي العناصر الصحيحة، فإن الشراء بالجملة يمكن أن يوفر أموالك المنزلية ويقلل من الهدر"، بحسب كورلي.

ولقد ثبت أن شراء ورق التواليت، والصابون، ومنظف الغسيل، والمناشف الورقية، والشامبو تكون أرخص بكثير عند شرائها بكميات أكبر.

2- خطة لطعام الأسبوع: يقول كورلي: "إذا تمكنت من وضع قائمة بالوجبات الغذائية طوال الأسبوع، فستقوم برحلة تسوق أكثر تركيزا".

تجنب الترف

وفقا لكورلي، عمل أصحاب الملايين العصاميين على تجنب زيادة مستوى معيشتهم من أجل مضاهاة دخلهم المتزايد. ويقول "إنها عادة شائعة بين العديد من الذين يجدون أنفسهم فجأة يجنون مزيدا من المال".

وبدل من الانطلاق في إنفاق أموالك، ركز على وضعها في المدخرات والاستثمارات التي تنمو في القيمة وتوفر الموارد المالية التي يمكنك الاستفادة منها لاحقا.