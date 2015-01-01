رحيل فيرن تروير.. أشهر أقزام السينما الأمريكية

هل تذكرون شخصية "ميني مي"، ذلك الشرير القزم المستنسخ من "دكتور إيفل" في سلسلة أفلام "أوستن باورز" الشهيرة، إنه الممثل فيرن تروير الذي توفى أمس بعمر 49 عاما.

ولم يعلن عن السبب الرئيسي للوفاة، ولكن النجم الأميركي كان يعاني من إدمان الكحول، وقد أدخل بسببها للمستشفى مرات عدة، آخرها في الرابع من أبريل.

ووفقا لـ"سكاي نيوز"، نشرت صفحته الرسمية على موقع فيسبوك بيانا أتى فيه: "مع كثير من الحزن نعلن أن فيرن توفي اليوم".

وأضاف البيان: "فيرن كان شخصا عطوفا جدا، أراد أن يسعد الجميع وأن يضحكهم. كان حريصا على مساعدة كل من احتاج المساعدة. أراد صناعة تغيير إيجابي".

ويعد تروير من أقصر الأشخاص في العالم، نتيجة خلل جيني اسمه "أكوندرابلاسيا" الذي يوقف نمو الشخص، حيث لم يتجاوز طول تروير الثلاثة أقدام.

ومثل تروير أدوار عدة أبرزها دور "ميني مي" في سلسلة أفلام أوستن باورز، وهي شخصية لقزم مستنسخ عن "دكتور إيفل" الشرير الرئيسي الذي يريد السيطرة على العالم، ويصبح المساعد الأول له.

كما مثل تروير في عدد من الأفلام الأخرى بين أعوام 1993 و2015، من ضمنها فيلم هاري بوتر.

ونعى مايك مايرز، زميل تروير الرئيسي في فيلم أوستن باورز، الفنان الراحل قائلا: "فيرن كان مثالا للاحترافية ورمزا للإيجابية لكل من حظي بفرصة العمل معه".