بالصور| زوار حديقة حيوان صينية يقتلون كنغر رميا بالحجارة

ماتت أنثى كنغر في حديقة حيوان "فوتشو"، الموجودة في مقاطعة "فوجيان" في الصين، على يد زوار الحديقة، رميا بالطوب، أثناء محاولتهم الحصول على رد فعل منها.

وأصيبت الكنغر، التي تبلغ من العمر 12 عاما، بجروح بالغة في قدمها بعدما تلقت الحجارة التي قذفت بها، وماتت بعد بضعة أيام، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

وقال الطبيب البيطري، إن سبب الوفاة تعرضها لتمزق في الكلى، وتظهر الصور أنثى الكنغر المجروحة وقدمها المكسور، وتلقت العلاج عن طريق الحقن الوريدي قبل موتها.

وبحسب ما ورد، أراد زائرو حديقة الحيوان إثارة الكنغر، لجعلها تعرض حركات القفز الخاصة بها.

وليس من الواضح ما إذا تلقى أي شخص عقاب بسبب الحادث.

وقالت حديقة الحيوان إنها ستنظر، الآن، في تركيب كاميرات أمنية لمنع الزوار من الإضرار بالحيوانات في المستقبل، كما أن الكنغر ستحنط وتوضع في الحديقة.