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علماء يكتشفون نوع من القوارض بعد اعتقاد بانقراضها منذ أكثر من 30 عاما

منذ 20 دقيقة
علماء يكتشفون نوع من القوارض ظنوا أنه نقرض منذ أكثر من 30 عاماً

علماء يكتشفون نوع من القوارض ظنوا أنه نقرض منذ أكثر من 30 عاماً

كتب: مصطفى الصبري

وجد باحثون من متحف "سان دييجو" الأمريكي للتاريخ الطبيعي، وشركة "تيرا بينينسولار" غير الربحية، قوارض غير مألوفة في فخاخ وضعوها حول حقل في شبه جزيرة "باجا" في ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية، حيث كانوا يعتزمون دراسة القوارض في المنطقة، ولكن بدلا من ذلك وجدوا اكتشاف نادر.

والاكتشاف النادر، كان نوع من القوارض تسمى "جرزان الكنجر"، وتلك الجرزان ظن العلماء أنها انقرضت منذ أكثر من 30 عاما، حسب موقع "فوكس نيوز" الأمريكي.

وقال متحف "سان دييجو"، للتاريخ الطبيعي، في بيان على الانترنت، إنه تم اكتشاف آخر جرذ من جرزان الكنجر في منطقة "سان كوينتين" الأمريكية في عام 1986، وبعد قرابة عقد من الزمن، أضيف هذا النوع إلى قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض.

واشتبه العلماء في انقراض هذا النوع من القوارض وبحثوا عنه لعقود، ولكن لم يجدوا أي ناتج أبدا، إلى أن وجدوه في منطقة "باجا".

ويتدافع العلماء الآن للتوصل إلى خطة لزيادة عدد الحيوانات، وقال سكوت تريموور، المتخصص في علم الثدييات في المتحف، في بيان: "هذا الاكتشاف ليس فقط مثالاً ممتازًا لأهمية العمل الميداني الطبيعي، ولكننا نمتلك الفرصة لتطوير خطة للحفاظ على البيئة تستند إلى النتائج التي توصلنا إليها".

وأضاف أن "القدرة على أخذ بحثنا وتحويله إلى جهود حفظ ملموسة أمر مثير، إنه التزام بالحفاظ على تفرد شبه جزيرة باجا في كاليفورنيا".

ويخطط المتحف لمواصلة العمل لإنقاذ تلك القوارض، ويشتهر هذا النوع بأقدامه الخلفية الكبيرة والقوية التي تسمح له بالقفز مثل الكنجر، وأيضا طوله 1.5 متر.

وقالت سولا فاندربانك بلانك، الباحثة المشاركة في شركة "تيرا بينينسولار"، في بيان: "عمليات إعادة الاستكشاف هذه تزيد الأمل في عالم متغير، ونحن نتعلم الكثير عن هذا الحيوان، ويسرنا أن نعرف أنه محمي بشكل دائم في محمية طبيعية".

وسوف يشرح الباحثون نتائجهم في دراسة ستنشر في مجلة "أكادمية جنوب كاليفورنيا للعلوم".

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