فيديو| سخرية من كريم شحاتة بسبب "Someone else": "إنجليزي ده يا مرسي؟"

تعرض الإعلامي كريم حسن شحاته، لحملة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خطأ وقع فيه أثناء تقديم برنامجه "كورة كل يوم"، الذي يقدمه عبر القناة الأولى.

وعرض شحاتة فقرة في برنامجه، تتحدث عن استفتاء أجرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حول أفضل لاعب في العالم حاليًا، ورشحت الصحيفة الثلاثي محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب المصري، وليونيل ميسي، لاعب برشلونة، وكريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد.

ووضعت الصحيفة في نهاية الاستفتاء خانة كتب فيها "Someone else"، وتعني "شخص آخر" باللغة الإنجليزية، إلا أن كريم شحاتة نطق هذه الجملة على أنها اسم لاعب متواجد في الاستفتاء، قبل أن يتدارك خطأه في النهاية.

سقطة كريم شحاتة لم تمر مرور الكرام بالنسبة لمستخدمي موقع "فيسبوك"، وأخذه يتداولوا مقطع الفيديو، بطريقة ساخرة.