شاب يروي كيف تمكن من هزيمة الحوت الأزرق.. "طلب منه قتل شقيقه"

نجح شاب لبناني في هزيمة لعبة "الحوت الأزرق"، التي أثارت الجدل مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في الدول العربية، وتسببت في مقتل عدد كبير من مستخدميها.

وبحسب ما قالته وسائل إعلام لبنانية، أدمن المراهق اللبناني، مصطفى الفار، لعبة "الحوت الأزرق" لفترة، لكنه تمكن من الإفلات من براثنها في آخر لحظة.

وقال مصطفى، في تصريحات نقلتها صحيفة "النهار": "دخلت في اللعبة بسبب الفضول وحب الاستكشاف، بعد أن سمعت أصدقائي يتحدثون عن دهاليزها".

وتابع: "المشرف على اللعبة يوزع تحديات مختلفة على المشاركين، تبدأ بطلبات بريئة، مثل رسم حوت على قصاصة من الورق، ثم يوسع قاعدة تحدياته لتصل إلى مراحل الصعوبة، مثل قطع الشفتين أو نحت الجسم وتشويهه".

وأضاف: "كما طلب مني المشرف الاستماع إلى موسيقى غريبة، وتحداني بمشاهدة فيديو مرعب في منتصف الليل".

ومضى قائلاً: "عقب مجموعة أسئلة وتحديات سألني إن كنت قادرا على قتل شقيقي، وهددني إن لم أفعل سيقتل أمي".

وأردف: "عندما رفضت أرسل لي عنوان سكني وتاريخ وفاتي، ما أدخلني في حالة هستيرية وبكاء حاد.. وبعد أن اكتشف والدي الموضوع منعني من استخدام هاتفي لمدة شهر وعرض حالتي على معالج نفسي".

وختم المراهق اللبناني بقوله: "أنصح كل طفل ومراهق بأن لا ينقادوا وراء مثل هذه الألعاب، التي من شأنها القضاء على حياتهم بكبسة زر".