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بالفيديو| مخمور يتسلق إشارة مرور بالكويت والشرطة تحاول إقناعه بالنزول

منذ 52 دقيقة
مخمور في الكويت

مخمور في الكويت

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

انتشر مقطع فيديو، خلال الأيام الماضية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يظهر فيه شاب هندي تسلق إشارة مرور في الكويت واستقر بالأعلى، رافضًا النزول من عليها رغم محاولات من الشرطة.

ووفقاً لصحيفة "الرأي" الكويتية، فإن الشخص الذي تسلق الإشارة المرورية هو وافد هندي، وكان مخمورًا.

أوضحت الصحيفة أنه بعد عدة محاولات نجحت شرطة المرور في العاصمة الكويت، في ضبط المخمور واقتيد إلى مخفر الصالحية، وسجلت بحقه قضية سكر وإتلاف أملاك الدولة، إذ أدى صعوده على الإشارة إلى تلفيات بها.

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