فيديو| هاتف صيني "أقوى" من أجهزة الحاسب الآلي.. تعرف عليه

طرحت شركة صينية ناشئة ما وصفته تقارير إخبارية بأنه "هاتف أقوى من أي حاسب محمول (لابتوب) يمكن أن تراه".

أطلقت شركة "يولفون" الصينية الناشئة هاتفا جديدا تحت اسم "باور 5"، والذي يتميز ببطارية جبارة أقوى من أي بطارية حاسب محمول، بحسب موقع "بي جي آر" التقني الصيني المتخصص، بحسب ما قاله موقع "سبوتنيك".

ويتميز "باور 5"، بأن بطاريته بقوة 13 ألف ميللي أمبير في الساعة، أي أنها قادرة على أن تعمل لمدة 7 أيام كاملة بأقصى قدرة للتشغيل.

ولا تحتاج تلك البطارية لشحنها إلا ساعتين و3 دقائق فقط، بفضل تقنية الشحن الفائقة، التي دعمت "يولفون" هاتفها الجديد بها.

ودعمت الشركة الصينية الهاتف بشاشة كبيرة بقياس 6 بوصات فائقة الدقة والجودة.

كما زودته بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت.

ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة إحداها بدقة 21 ميغابيكسل، والأخرى بدقة 5 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية مزدوجة إحدها بدقة 13 ميغابيكسل، والأخرى بدقة 5 ميغابيكسل.

وتم تزويده أيضا بمستشعر قارئ بصمة الأصبع، وبرنامج للتعرف على الوجوه مشابهه للتقنية التي دعمت بها "أبل" هاتفها "آيفون X".