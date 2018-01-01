تعرف على مباريات "أعظم رويال رامبل" في جدة.. 50 مصارعا على حلبة واحدة

يشهد استاد الملك عبد الله بمدينة جدة في السعودية، يوم 27 أبريل الجاري، مهرجان "أعظم رويال رامبل" والذي ينظمه اتحاد WWE للمصارعة الحرة، حيث يتواجه المصارعون المخضرمون وكذلك تقام مباريات للفوز بجميع أحزمة بطولات WWE الفردية والزوجية.

ولعل السبب في إطلاق اسم "أعظم رويال رامبل" Greatest Royal Rumble على الفعالية هو أنها ستتضمن مباراة رويال رامبل يشارك فيها 50 مصارعا، إذا أن الطبيعي في مباريات "رويال رامبل" السنوية في بداية كل عام أن يشارك فيها 30 مصارعا، وهذه أول مباراة يشارك فيها 50 مصارعا، وتعتمد المباراة على أن يتخلص المصارع من خصومه بإلقائهم خارج الحلبة ليبقى هو ويفوز بالمباراة، ودائما ما تشهد مباريات رويال رامبل المفاجآت وعودة ومشاركة نجوم المصارعة.

وفي أول مباراة بينهما منذ 10 سنوات، يواجه جون سينا تريبل إتش، في مباراة فردية.

كما ستقام "مباراة تابوت" بين أندرتيكر، ذو الـ53 عاما، والبلغاري روسيف، وتنتهي المباراة بأن يضع أحد المصارعين خصمه داخل التابوت ويغلق عليه ليفوز بالمباراة.

وفي مواجهة شرسة داخل القفص الحديدي، يواجه رومان رينز، الوحش بروك ليسنر في محاولة أخيرة لانتزاع حزام اليونيفرسال شامبيون، بعد هزيمة رينز على يد ليسنر في "راسلمينيا 34"، وللفوز بمباراة القفص الحديدي يجب الخروج قبل الخصم من القفص أو تثبيت أكتاف الخصم داخل القفص.

وفي مباراة رباعية للفوز بحزام بطولة القارات، يواجه سيز رولينز حامل الحزام كلا من ذا ميز وفين بالور وساموا جو، وستقام المباراة بنظام "السلم"، حيث سيعلق الحزام أعلى الحلبة، والفائز هو من يضع السلم وينتزع حزام البطولة قبل منافسيه.

كما ستقام مباراة بين إيه جي ستايلز، حامل حزام WWE، والياباني شينسكي ناكامورا، للفوز بالحزام.

وتقام مباراة بين فريق "إخوة المطرقة" حامل حزامي سماك داون للزوجي، وفريق "أوسوس"، للفوز بالحزامين.

وستقام مباراة بين فريق "شيماس وسيزارو" وفريق "مات هاردي وبراي وايت" للفوز بحزامي "رو" للزوجي.

وستقام مباراة بين جيف هاردي، حامل حزام بطولة أمريكا، والهندي جيندار ماهال، ففوزر بالحزام.

ولم يُحدد حتى الآن خصم سيديرك ألكسندر حامل حزام الوزن الخفيف، لمنافسته على بطولة الحزام.

كما لم يُعلن عن إقامة أي مباريات نسائية في "أعظم رويال رامبل" بالسعودية.

وكان تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وقّع اتفاقية مع WWE وذلك لإقامة منافسات المصارعة بشكل حصري في المملكة لمدة 10 سنوات.