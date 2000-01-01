دراسة: "الكرش" يسبب أزمات في القلب حتى لمن لا يعاني من السمنة

حذرت دراسة جديدة من أن الأشخاص الذين لديهم "بطن كبير"، سيعانون من أمراض القلب، حتى لو كان عند أشخاص لا يعانون من زيادة في الوزن، وأكدت أن الأشخاص الذين لديهم بطن أكبر من الوركين، ربما يكونوا معرضين لخطر الإصابة بنوبات قلبية خطيرة.

أجرى الدراسة الجديدة باحثون في شركة "مايو كلينيك" المتخصصة في العناية بالصحة، وباحثون من التشيك، وتشير النتائج إلى أن من لديه كرش معرض لأخطار صحية متعلقة بالقلب، حتى لو لم يكن لديك وزن زائد، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يستخدم مؤشر كتلة الجسم "BMI"، لتصنيف البالغين على أنهم يعانون من نقص الوزن، أو وزنهم طبيعي، أو لديهم وزن زائد، أو مصابون بالسمنة.

لكن مؤشر كتلة الجسم لا يفسر كمية وتوزيع الدهون والعضلات، والسمنة في البطن هي مخزن للدهون الزائدة، وهي علامة على توزيع الدهون غير الطبيعي.

والدهون التي تتجمع في تلك المنطقة تميل إلى أن تكون نوعًا أكثر خطورة، وتسمى الدهون الحشوية، وتكمن الدهون الحشوية عميقًا في أنسجة البطن، بالقرب من الأعضاء الحيوية المهمة، حيث تطلق مركبات مدمرة، مثل الأحماض الدهنية الحرة التي يمكن أن تعبث بأداء الكبد.

وهذا بدوره يثير مخاطر ارتفاع ضغط الدم وتدهور الكوليسترول، وكذلك مقاومة الأنسولين، والذي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسكري، وكل هذه الأمور تزيد من مخاطر الموت المبكر.

تلعب الوراثة دورًا مهمًا في زيادة الوزن في البطن، وهذه الظاهرة أكثر شيوعًا عند الرجال، ويزيد وجودها مع تقدم العمر.

وأرسل الباحثون تحذيرا واضحا: "راجع طبيبك إذا كانت الدهون في منطقة البطن أكثر من الوركين"، والمؤلف الرئيسي للدراسة هو الدكتور خوسيه مدينا إنوجوزا، من "مايو كلينيك"، والمركز الدولي للأبحاث السريرية في مستشفى "سانت آن" الجامعي في جمهورية التشيك .

واختبر خوسيه وفريقه فرضية تقول إن الأشخاص الذين لديهم كرش، ولكن وزنهم طبيعي، يعانون من مشاكل في القلب أكثر من الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي وتوزيع الدهون الطبيعية.

في الفترة من 1997 إلى 2000، شارك في الدراسة 1692 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 45 عامًا وأكثر، وخضعوا لفحص سريري، وأخذت منهم قياسات الوزن والطول ومحيط الخصر ومحيط الورك.

وتابع الخبراء المرضى من عام 2000 إلى عام 2016، وراقبوا حدوث أمور ضارة بالقلب، باستخدام سجلات طبية.

وحذر الدكتور مدينا إنوجوزا من أن الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي، ولكن لديهم دهون حول البطن لديهم فرصة أكبر لمشاكل القلب.

وينصح الدكتور خوسيه لفقدان دهون البطن، بـ "ممارسة المزيد من التمارين، وزيادة كتلة العضلات مع التدريب على المقاومة والقوة".

وأوصى مدينا إنوجوزا بأنه من المهم للأطباء ألا يفترضوا أن الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم طبيعي ليسوا عرضة لمشاكل القلب، أو أن توزيع الدهون لديهم أمر طبيعي.

وأضاف: "إن دراستنا تقدم أدلة على أنه ينبغي على الأطباء أيضًا قياس السمنة في البطن للحصول على صورة أفضل لما إذا كان المريض معرضًا للخطر".

ومن المقرر تقديم النتائج في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لطب القلب الوقائي "EAPC" في سلوفينيا.