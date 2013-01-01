وفاة الدي جي أفيتشي في سلطنة عمان عن 28 عاما

توفى الدي جي العالمي أفيتشي، اليوم الجمعة، بصورة مفاجأة في مدينة مسقط، عاصمة سلطنة عمان، عن عمر 28 سنة، بحسب ما قاله بيان أصدرته المتحدثة باسمه ديانا بارون.

وجاء في البيان: "إنه لحزن عميق أن نعلن عن فقدان تيم بيرجلينج، المعروف أيضًا باسم أفينشي".

وتابع: "عثر عليه ميتًا في مسقط، عُمان بعد ظهر يوم الجمعة بالتوقيت المحلي، 20 أبريل. العائلة مدمرة ونطلب من الجميع احترام حرصهم على الخصوصية في هذا الوقت العصيب. لن يتم تقديم أي بيانات أخرى".

أفيتشي واحدًا من أشهر فناني موسيقى الرقص على الإطلاق، حيث احتل رقم 4 على لوحة Billboard 200 في عام 2013 مع أغنية "Wake Me Up" في أفضل 5 أغاني على قوائم Forbes.

ووفقًا لما قالته مجلة "فاريتي" الأمريكية، كان الفنان السويدي يعاني من مشاكل صحية منذ عدة سنوات، بما في ذلك إلتهاب البنكرياس الحاد، ويرجع ذلك جزئيا إلى الإفراط في شرب الخمر.