مطعم يبحث عن زبون يزوجه طبق "دجاج بالكاري"

يبحث مطعم "سافرون" الموجود في منطقة "نورثامبتون" الإنجليزية عن رجل أعلن ​​عن نواياه للزواج من طبق دجاج بالكاري والمانجو، ويريد المطعم أن يعرض على الزبون الفرصة لزواج الطبق لتدعيم حبه.

كتب رجل اسمه لوك، مراجعة تقييم على الانترنت بعد زيارة المطعم، قال فيها إن: "إذا استطعت أن أتزوج دجاج الكاري بالمانجو هذا سأفعل"، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ويأمل مطعم "سافرون" في أن يمنح لوك الفرصة لإحضار هدية زفاف والتقدم للزواج من الطبق، وسيمنح لوك قيمة سنة كاملة من الوجبات مجانا.

ولكن لم يتلق المطعم ردا من لوك بعد، ويتمنى ناز إسلام، مالك المطعم أن يأتي، ويقول ناز: "دجاج الكاري بالمانجو لدينا هو المفضل لدى العملاء، ولكنه أول طلب بالزواج".

وأضاف: "نريد أن نجعل نلبي رغبة زبوننا، فنحن مستعدون لذلك إذا كان يريد، ومن يريد أيضا فليتصل بنا لتنظيم حفل له".

بالطبع، لا يمكن على الإطلاق أن يتزوج لوك من الدجاج بالكاري، فهذه مجرد أكلة.

وقال جراهام كورفيلد، المدير الإداري في أحد المطاعم: "عادة ما يترك الناس تعليقات مضحكة وعاطفية، وفي بعض الأحيان تعبيرات عن مشاعر عاطفية حول الوجبات المفضلة لديهم".