"أمازون" تطرح أول متصفح للهاتف الذكي

طرحت شركة "أمازون"، المتخصصة في التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، أول متصفح لها للعمل على الهواتف التي تستخدم نظام أندرويد.

بحسب موقع "ذا فيرج" الأمريكي، يتوفر المتصفح الجديد، الذي يسمى "Internet" حاليا على الإنترنت.

وقد صُمم المتصفح بحيث يستخدم الحد الأدنى من مساحة التخزين والبيانات. ويبدو أن التطبيق موجود على متجر تطبيقات "جوجل بلاي" منذ شهر مارس الماضي، لكنه غير ملاحظ، إذ لم تُعلن أمازون عن إطلاقه بشكل علني، لكن موقع "TechCrunch" المتخصص في أخبار التقنية، كان أول من كشف عن إطلاقه.

يتوفر المتصفح حاليا فقط للمستخدمين الموجودين في الهند ويعمل على إصدار "Android 5.0" والإصدارات الأحدث.

وتقدم الشركة متصفح ويب يدعم علامات تبويب سرية لا تقم بحفظ سجل التصفح.

ويقترح متصفح أمازون جميع التطبيقات التي أطلقتها شركات التكنولوجيا كنسخ أقل حجما لإصدارات الجوال الأصلية مثل "فيسبوك لايت" و"يوتيوب جو" وجميل جو"، وتوفر هذه التطبيقات الميزات الأساسية نفسها للتطبيقات الكاملة ولكنها تستغل مساحات أقل وعادةً ما يتم تحسينها لاتصالات الشبكة المتقطعة.

إذ تسعى عملاقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة إلى فرص جديدة للوصول إلى المستخدمين في الأسواق الناشئة التي لا تستطيع الوصول إلى إنترنت عالي السرعة.