"عند أمك".. مطعم جديد في السيدة زينب.. وصاحبته: "جملة كل ست لجوزها"

خلال يومين فقط تحققت الشهرة لمطعم صغير يبيع الساندوتشات والوجبات السريعة، ليس بسبب جودة ما يقدمه من طعام فقط، ولكن السبب الرئيسي تلك الضجة السريعة التي أثارها الاسم الذي تحمله لافتة المحل.

"عند أمك"، ليست سُبة أو سخرية من الزبائن، ولكن هذا اسم المحل الجديد، الذي افتتحته السيدة هبة أو كما تشتهر في منطقة السيدة زينب بين معارفها بـ"أم كريم".

الاسم الصادم للكثيرين حقق نجاحًا تسويقيًا منقطع النظير عبر مواقع التوصل الاجتماعي، لاسيما عبر "جروب" يحمل اسم "أهالي منطقة السيدة زينب بالقاهرة".

مدام هبة، صاحبة المحل، لم تكن تتوقع تحقيق المحل هذه الشهرة السريعة في الأوساط المحيطة بها: "تقريبًا حلمي بيتحقق والمحل الصغير اللي فتحته من يومين بس هيكبر".

صاحبة المحل كانت وراء اختيار الاسم "المثير للجدل"، وصاحب الفضل الأول في الترويج له: "اخترت الاسم من وحي الثقافة الشعبية للست المصرية، أي واحدة ممكن في يوم تقترح على جوزها وتقولوا تعالى ناكل النهاردة عند أمك، الاسم مش عيب زي ما بيشوفوا البعض ولكن دي جملة دارجة ومشهورة في المجتمع بتاعنا".

تعليقات المواطنين في منطقة السيدة زينب، حيث يتواجد المحل، كانت إيجابية بالنسبة لـ"أم كريم"، حيث شجعتها على الاستمرار، وكانت بمثابة الحافز لها خاصة في أول يومين فقط من افتتاح محلها الخاص: "مافيش غير واحد أو اتنين بس اللي قالوا تعليقات مش حلوة على الاسم، لكن الأغلبية عجبهم، سواء على مستوى الزباين أو الناس على فيسبوك".

محل "عند أمك" لم يكن التجربة الأولى لـ"أم كريم"، صاحبة الـ35 عامًا، في سوق العمل، حيث سبق لها افتتاح محل لبيع الملابس بالجملة، ولكن لم يُكتب لها التوفيق في هذا المجال، لتقرر بعد ذلك الدخول في مجال بيع الوجبات السريعة، ويساعدها في ذلك 3 شباب فقط، هم قوام العاملين في المحل.