آخر الأخبار

وفاة طفلة عمرها 18 شهرا.. المتهم "دب لعبة"

وفاة طفلة عمرها 18 شهرا.. المتهم "دب لعبة"

فيديو| محمد عبده يوجه رسالة للشباب السعودي قبل قيادة المرأة للسيارة

فيديو| محمد عبده يوجه رسالة للشباب السعودي قبل قيادة المرأة للسيارة

"عمره 80 ألف عام".. تعرف على أقدم وأكبر كائن حي على وجه الأرض

"عمره 80 ألف عام".. تعرف على أقدم وأكبر كائن حي على وجه الأرض

جيوفاني بروسكا.. تعرف على "الجلاد" أخطر قاتل في تاريخ المافيا

جيوفاني بروسكا.. تعرف على "الجلاد" أخطر قاتل في تاريخ المافيا

فيديو| محمد عبده يوجه رسالة للشباب السعودي قبل قيادة المرأة للسيارة

منذ 44 دقيقة
محمد عبده

محمد عبده

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

نشر الفنان السعودي محمد عبده، مقطع فيديو عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يوجه من خلاله عدة نصائح للشباب السعودي، قبل بدء قيادة المرأة للسيارة في المملكة.

وطالب محمد عبده، الشباب بضرورة اتباع الأسلوب الراقي في التعامل مع قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة.

أشار "عبده" إلى أن قيادة المرأة للسيارة باتت قريبة، قائلًا: "بكره بنتي وبنتك وعائلتي وعائلتك بتسوق".

كما أوصى الفنان متابعيه، قائلًا: "يجب علينا جميعًا أن نتحمل المسؤولية أمام المجتمع، ونثبت للعالم أن شعب المملكة قادر على التعامل مع هذا القرار التاريخي".

فيما ناشد الشباب أن يكونوا حريصين على سلامة "بناتنا اللاتي يتحملن تصرفات من يتجاوزون على الآخرين في الطريق".

أخبار متعلقة

بالفيديو| محمد عبده يُغني "الأماكن" بمناسبة فوز السيسي رئيسا لمصر

بالفيديو| محمد عبده يُغني "الأماكن" بمناسبة فوز السيسي رئيسا لمصر

"روتانا" تطلق البوم محمد عبده "عمري نهر"

"روتانا" تطلق البوم محمد عبده "عمري نهر"

من "رولا" إلى "محمد عبده".. نجوم عاشوا في دار أيتام

من "رولا" إلى "محمد عبده".. نجوم عاشوا في دار أيتام

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو| شاب يدفع حياته ثمنا لـ"كومنت" على "فيسبوك"

بالفيديو| شاب يدفع حياته ثمنا لـ"كومنت" على "فيسبوك"

دفع شاب حياته ثمنا لتعليق على صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

8 تصريحات للإنسان الآلي صوفيا في أول لقاء لها مع أسامة كمال

8 تصريحات للإنسان الآلي صوفيا في أول لقاء لها مع أسامة كمال

حل الإنسان الصناعي "صوفيا" ضيفة على الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المٌذاع عبر فضائية "dmc".

بعد طول غياب.. إبراهيم نصر يعود إلى رمضان بدون "الكاميرا الخفية"

بعد طول غياب.. إبراهيم نصر يعود إلى رمضان بدون "الكاميرا الخفية"

بعد طول غياب.. إبراهيم نصر يعود إلى رمضان بدون "الكاميرا الخفية"

بالفيديو| زرافة تموت بطريقة غريبة داخل حديقة حيوان

بالفيديو| زرافة تموت بطريقة غريبة داخل حديقة حيوان

بالفيديو| زرافة تموت بطريقة غريبة داخل حديقة حيوان

رجل يكتشف أنه "عقيم" بعد إنجاب زوجته 9 أطفال

رجل يكتشف أنه "عقيم" بعد إنجاب زوجته 9 أطفال

رجل يكتشف أنه "عقيم" بعد إنجاب زوجته 9 أطفال