فيديو| محمد عبده يوجه رسالة للشباب السعودي قبل قيادة المرأة للسيارة

نشر الفنان السعودي محمد عبده، مقطع فيديو عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يوجه من خلاله عدة نصائح للشباب السعودي، قبل بدء قيادة المرأة للسيارة في المملكة.

وطالب محمد عبده، الشباب بضرورة اتباع الأسلوب الراقي في التعامل مع قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة.

أشار "عبده" إلى أن قيادة المرأة للسيارة باتت قريبة، قائلًا: "بكره بنتي وبنتك وعائلتي وعائلتك بتسوق".

كما أوصى الفنان متابعيه، قائلًا: "يجب علينا جميعًا أن نتحمل المسؤولية أمام المجتمع، ونثبت للعالم أن شعب المملكة قادر على التعامل مع هذا القرار التاريخي".

فيما ناشد الشباب أن يكونوا حريصين على سلامة "بناتنا اللاتي يتحملن تصرفات من يتجاوزون على الآخرين في الطريق".