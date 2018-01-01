بالفيديو| "MTM" يطرح "نفس الميعاد" استعدادا لإطلاق ألبوم جديد

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منذ 45 دقيقة
نفس الميعاد MTM

نفس الميعاد MTM

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

طرح فريق "MTM"، أغنية جديدة بعنوان "نفس الميعاد"، مع المطربة الشابة سارة المنذر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

الأغنية تأتي كدعاية لألبوم MTM المنتظر، والذي يعيدهم للساحة الجماهيرية بعد أكثر من 10 سنوات عن آخر ألبوماتها الغنائية.

وتعقب أغنية "نفس الميعاد" النجاح الجماهيري الكبير الذي لاقى آخر أغاني الفرقة "دي جديدة دي" مع الموزع الموسيقي رامي بلازن، وتعاون خلالها الثنائي تاكي ومايكي مع المطربة سارة المنذر، مذيعة راديو إنرجي.

فريق "MTM" تأسس عام 2003 على يد كل من "محمود، وتاكي، ومايكل"، ويعد أول فريق عربي مصري يقدم أغاني الراب بشكل جديد، ومن أشهر الأغاني التي قدموها "أمي مسافرة" التي أحدثت ضجة واسعة.

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