"فوكس" تستثمر ملياري ريال لإقامة 600 شاشة عرض سينمائي بالسعودية

قالت شركة "فوكس" سينما، اليوم الخميس، إنها نالت رخصة لتشغيل قاعات عرض سينمائي في السعودية، وإنها ستفتح دار عرض مزودة بأربع شاشات في الرياض خلال "الأيام المقبلة".

وقالت "فوكس" في بيان، إنها تستثمر ملياري ريال (533 مليون دولار) في السعودية، لإقامة 600 شاشة عرض في الأعوام الخمسة المقبلة، بدءا بمركز التسوق الرياض بارك، الذي سيضم أول شاشة "آيماكس" في المملكة.ويجري حاليا تصميم دور سينما أخرى في أماكن أخرى، منها مول السعودية، وسيتي سنتر إشبيلية، التابعان لماجد الفطيم، وكلاهما في الرياض، ومن المقرر افتتاحه في الأعوام المقبلة.

وتنهي المملكة حظرا ظل مفروضا لأربعين عاما على دور السينما التجارية، التي أغلقت في الثمانينيات بضغط من الإسلاميين، لكنها تعود الآن في إطار اتجاه تحديثي يقوده ولي العهد.

وافتتحت أول دار عرض وتديرها "إيه.ام.سي إنترتينمنت هولدنجز"، يوم الأربعاء 18 أبريل، ومن المنتظر أن تبدأ في تقديم العروض للجمهور غدا الجمعة 20 أبريل.

وتخطط السلطات لافتتاح نحو 350 دار سينما بأكثر من 2500 شاشة، مع حلول عام 2030، وتأمل أن تحقق مبيعات تذاكر تصل إلى مليار دولار سنويا.