دراسة: "الإيموجي" يؤثر سلبا على اللغة الإنجليزية

الإيموجي
استطلعت دراسة حديثة آراء ألفي بريطاني وتوصلت إلى أن الرموز التعبيرية "الإيموجي" لها تأثير سلبي على اللغة الإنجليزية، موضحة أن الشباب يعتمدون عليها في تواصلهم مع بعضهم.
وبينت الدراسة أن حوالي 94% من المشاركين بها يعترفون بتراجع مستواهم في اللغة الإنلجيزية كما أشار آخرين إلى معانتهم من تدهور في اللغة.
وحسب صحيفة "تلجراف"، أوضحت الدراسة أن أكثر من نصف البريطانيين غير واثقين من تمكنهم بقواعد اللغة والإملاء الصحيحة، بينما وجدت 75% من الشباب يستعينون بالإيموجي للتواصل مع بعضهم مع ميزة التصحيح التلقائي.
وارتفعت مشاهدات الفيديوهات التعليمية الخاصة بتعلم اللغة الإنجليزية بنسبة 126% بسبب هذا التراجع في مستوى اللغة لدى البريطانيين.
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