بالفيديو| حقيقة إغلاق زوكربيرج لموقع "فيسبوك"

تداول عدد من مستخدمي موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو يظهر فيه مؤسس الشركة مارك زوكربيرج، زاعمين أنه يتحدث خلاله عن نيته إغلاق شبكة التواصل الأبرز في العالم.

عند التدقيق في الفيديو الذي تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي يبدو أنه جرى تحريفه ببرامج تحرير الفيديو، بحسب موقع "snopes" الأمريكي.

لقد صادف معظم مستخدمي الإنترنت العديد من الصور المزيفة في عالم الإنترنت، لكن مقاطع الفيديو التي تم تحريفها تعد ظاهرة جديدة نسبيا في عام 2018. لذلك، فعندما ظهر مقطع الفيديو لأول مرة بدأ في الانتشار بشكل كبير على شبكات التواصل وعبر مواقع الإنترنت، واعتقد العديد من المشاهدين أنه مقطع فيديو حقيقي.

كما أن اللغة المستخدمة في الفيديو مريبة بعض الشيء. وعلى الرغم من أن زوكربيرغ يتعرض لانتقادات وسخرية حادة بسبب حادثة تسريب البيانات الأخيرة، فإننا نشك في أن يشير الرئيس التنفيذي لشركة الإعلام الاجتماعي العملاقة إلى نفسه على أنه "زوك مان" في فيديو رسمي يعلن فيه نهاية شركة تكنولوجيا عملاقة مثل فيسبوك.