بالفيديو| زرافة تموت بطريقة غريبة داخل حديقة حيوان

نفقت زرافة بطريقة غريبة داخل إحدى حدائق الحيوانات بالصين، حيث أصيبت بإصابة قوية في رقبتها أدت لمصرعها على الفور.

وحسب صحيفة "ديلي ميل"، علقت الزرافة بين فرعي شجرة برقبتها وبقى عنقها مثبتًا، وأثناء محاولة الحراس تخليصها سقطت بطريقة مفاجئة وماتت على الفور.

وأوضحت الصحيفة أن الزرافة التي يبلغ عمرها 10 سنوات معروفة باسم "هيرونج" وتعيش في حديقة حيوان "كونمينج" منذ خمس سنوات حتى ماتت في ظروف غريبة.

وصوّر أحد المارة الحادث المؤلم، حيث يظهر الفيديو لحظة انهيار الزرافة على الأرض بعد تحرير عنقها في النهاية.