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رجل يكتشف أنه "عقيم" بعد إنجاب زوجته 9 أطفال

منذ 15 دقيقة
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

في واقعة غريبة، اكتشف زوج، مغربي الجنسية، بعد 35 عامًا من الزواج وإنجاب زوجته 9 أطفال أنه عقيم وغير مؤهل للإنجاب.

ووفقًا لما قاله موقع "أوديتي سنترال"، فإن الزوج يعمل استاذًا وهو في العقد الخامس، وبعد إجراءه اختبارًا طبيًا أثبت أنه عاجز عن الإنجاب منذ 50 عامًا.

وبعد تقدم الضحية بشكوى ضد زوجته يتهمها فيها بالخيانة الزوجية، أحال النائب العام في مدينة القنيطرة المغربية، الزوجين إلى المحكمة الابتدائية لمدينة سيدي سليمان، وذلك بعد أن ثبت للزوج أن شريكة حياته كانت مرتبطة بعلاقة مع شخص آخر خلال فترة زواجهما. 

وطالب محامي الزوج بإسقاط أبوة الزوج عن تسعة أطفال والطلاق من شريكته تحت بنود قانون الأحوال الشخصية الذي يجيز رفض الأبوة اذا ثبت حسب الطب الشرعي انعدام النسب للأب، حيث اتهم دفاع الضحية الزوجة بالزنا، وذلك بعد رفعه ملتمسا إلى رئيس المحكمة بهذا الشأن.

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