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بالفيديو| عجل يمتلك أقدام بشرية

اليوم PM 06:19
عجل بأقدام بشرية

عجل بأقدام بشرية

كتب: وكالات

أثار عجل حالة من الدهشة الشديدة عقب ولادته في مزرعة بمقاطعة سيشوان جنوب الصين، بسبب قدماه الخلفيتين اللتين تشبهان أقدام الإنسان.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ظهر العجل غير قادرا على الوقوف نظرا لطول طرفيه الخلفيين مقارنة بالطرفين الأماميين، إلا أنه ظل على قيد الحياة وكان قادرا على تناول الطعام السائل.

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