بالفيديو| عجل يمتلك أقدام بشرية

عجل بأقدام بشرية
أثار عجل حالة من الدهشة الشديدة عقب ولادته في مزرعة بمقاطعة سيشوان جنوب الصين، بسبب قدماه الخلفيتين اللتين تشبهان أقدام الإنسان.
وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ظهر العجل غير قادرا على الوقوف نظرا لطول طرفيه الخلفيين مقارنة بالطرفين الأماميين، إلا أنه ظل على قيد الحياة وكان قادرا على تناول الطعام السائل.
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