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"هنري تاندي".. البريطاني الذي قتلت "رحمته" 50 مليون شخص

منذ 13 دقيقة
هنري تاندي

هنري تاندي

كتب: أروا الشوربجي

في 1914، إبان الحرب العالمية الأولى، وبعد هزيمة ألمانيا، كان "أدولف هتلر" شابًا يحمل رتبة "جيفريتر" في الجيش الألماني، جريحا وغير مسلح، عندما قرر جندي بريطاني أن لا يطلق عليه النار وتركه يعيش، لكن إنسانيته تسببت فيما بعد في إشعال فتيل الحرب العالمية الثانية ومقتل أكثر من 50 مليون شخص وإصابة 80 مليون آخرين.

في 28 سبتمبر 1918، يقال إن أحد أكبر أسرار الحرب العالمية الأولى، وقع خلال معركة "يبرس" الخامسة، بالقرب من قرية ماركوكنج الفرنسية، حين تعثر جندي ألماني جريح، بسبب إصابته بجروح في ساحة القتال الفرنسية، سقط على مرمى بندقية الجندي البريطاني "هنري تاندي"، إلا إنسانيته المفرطة منعته أن يطلق النار على "هتلر".

قال "تاندي"، بعد صعود "هتلر" للسلطة في ألمانيا، عن حدث عدم إطلاقه النار عليه: "لقد وجهت بندقيتي صوب الرقيب هتلر ولكني لم أملك القوة الكافية لإطلاق النار على رجل مصاب بجرح ولذا تركته يرحل"، ولم ينسَ "هتلر"، حيث أصدر أوامره إلى مساعديه بأن يتتبعوا سيرة خدمات "تاندي"، حتى تمكنوا من الحصول على صورة طباعية مأخوذة عن لوحة رسم إيطالية تظهر "تاندي" يحمل على ظهره أحد جرحى جنود الحلفاء، وعلقها "هتلر" على جدار مكتبه في قمة الجبل في "بيرشتليسكادن".

وكان "تاندي" قد حصل على العديد من الميداليات ومن بينها وسام "فكتوريا" عام 1918 لشجاعته في ميادين القتال.

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